Экс-«ВИА Гру» обманула и «кинула» на деньги личная помощница

Популярная певица, бывшая участница коллектива "ВИА Гра" Анна Седокова, которая в июле 2020 года обручилась с латвийским баскетболистом, поделилась с поклонниками шокирующей новостью. Певицу обманула и "кинула" на большие деньги ее помощница, которую звезда считала членом своей семьи. Подробности инцидента артистка написала на своей странице в Instagram.

певица Анна Седокова

Анна рассказала, что ее помощница Анастасия работала у нее три года и входила в список ее близких людей. Но этот человек ее предал и по словам знаменитости, "скатился на дно". Дело в том, что помощница увлеклась онлайн-казино, где и просаживала большие деньги, которые Седокова одалживала ей на "операцию мамы" и "ипотеку".

Помимо этого, Анастасия одолжила денег у многих знакомых звезды, которые теперь звонят артистке и ждут возвращения своих средств. Анна призналась, что шокирована такими действиями своей помощнице и теперь у нее финансовые трудности, ее квартира не оплачена уже более трех месяцев, как и детский сад ее сына.

Также певица обратилась к тем, кто увлекается онлайн-казино и призвала не "нажимать кнопку", чтобы не уничтожить свою жизнь.

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