Экс-«ВИА Гру» обманула и «кинула» на деньги личная помощница

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Светлана Шкурупий
Популярная певица, бывшая участница коллектива "ВИА Гра" Анна Седокова, которая в июле 2020 года обручилась с латвийским баскетболистом, поделилась с поклонниками шокирующей новостью. Певицу обманула и "кинула" на большие деньги ее помощница, которую звезда считала членом своей семьи. Подробности инцидента артистка написала на своей странице в Instagram.
певица Анна Седокова
Анна рассказала, что ее помощница Анастасия работала у нее три года и входила в список ее близких людей. Но этот человек ее предал и по словам знаменитости, "скатился на дно". Дело в том, что помощница увлеклась онлайн-казино, где и просаживала большие деньги, которые Седокова одалживала ей на "операцию мамы" и "ипотеку".
Помимо этого, Анастасия одолжила денег у многих знакомых звезды, которые теперь звонят артистке и ждут возвращения своих средств. Анна призналась, что шокирована такими действиями своей помощнице и теперь у нее финансовые трудности, ее квартира не оплачена уже более трех месяцев, как и детский сад ее сына.
Также певица обратилась к тем, кто увлекается онлайн-казино и призвала не "нажимать кнопку", чтобы не уничтожить свою жизнь.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Анна Седокова запустила авторское откровенное шоу.Посмотреть эту публикацию в Instagram
Онлайн казино зло. Но люди злее и именно они нажимают кнопки.Так что нечего тут . ⠀ История о том, как моя помощница Настя , человек который больше 3 лет был ближе мне чем сестра, человек которого я считала своей семьей, человек который спал в моей постели и обнимал на протяжении трёх лет моих детей, стал воровкой и скатился на дно, глубже которого я даже не представляла. ⠀ Начались недочеты. Там забыла, там не отвечают. Возвратные деньги не приходили. Как то денег не стало. ⠀ Потом у ее мамы была операция. На коленях. Мама не могла ходить и она больше не могла на это смотреть. Нужен был долг на операцию . В какой то момент у хозяйки нашей квартиры умер родственник и она попросила вперёд оплату. Конечно. Мы все понимаем. ⠀ За эти полгода Настя одолжила деньги у всех наших знакомых и людей с которыми я как то пересекалась. На операцию Маме. На Ипотеку Маме. На моего визажиста, на деньги на документы. Она одалживала и люди отдавали ей последнее ограничивая своих детей. ⠀ Потому что добрые. Потому что верили. Сегодня я живу в квартире, за которую не платили с апреля. Мой сын ходит в неоплаченный сад. И каждый кто набирает меня, абсолютно каждый одалживал ей деньги и ждёт их. Но ни один из не сказал мне это. Никто .. Никит меня не предупредил. ⠀ Как !!! Как !!! Кнопка в телефоне может разрушить твою успешную жизнь ?? Как ??? Зачем ??? Обманывать всех и говорить, что людям нужна операция и они убирают ??? Ради чего ??? ⠀ Я не знаю, что мне делать. Но если кто то, кто нажимает сейчас эту кнопку, думая, что может выиграть, сейчас читает это. То ... Все в ваших руках. Не уничтожайте свою жизнь так, как сделал это мой близкий человек ..
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