Эксучастник Modern Talking выступил против антироссийских санкций: ему ответил Владимир Кличко

Бывший солист популярной группы Modern Talking Дитер Болен подверг критике введение санкций против РФ и выступил за переговоры со страной-агрессорой. Такое заявление немецкий продюсер и музыкант сделал во время выступления, соответствующее видео появилось в Twitter.

Известный музыкант заявил, что причиной возникшего в мире энергетического кризиса являются санкции, которые ввели против России за нападение на Украину. По мнению Дитера Болена, все вопросы следовало решать на переговорах. Кроме того, в своем выступлении он не упомянул, что Россия начала страшную войну в Украине.

"Теперь мы должны терпеть холод. На мой взгляд, это все отстой", — сказал во время выступления Болен.

На позицию немецкого музыканта быстро отреагировал украинский боксер Владимир Кличко, заявивший, что санкции против РФ вводят из-за того, что она убивает мирных украинцев. А энергетический кризис в мире возник именно из-за действий Российской Федерации.