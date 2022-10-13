Эксучастник Modern Talking выступил против антироссийских санкций: ему ответил Владимир Кличко

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Бывший солист популярной группы Modern Talking Дитер Болен подверг критике введение санкций против РФ и выступил за переговоры со страной-агрессорой. Такое заявление немецкий продюсер и музыкант сделал во время выступления, соответствующее видео появилось в Twitter.
Дитер Болен (фото из открытых источников)
Известный музыкант заявил, что причиной возникшего в мире энергетического кризиса являются санкции, которые ввели против России за нападение на Украину. По мнению Дитера Болена, все вопросы следовало решать на переговорах. Кроме того, в своем выступлении он не упомянул, что Россия начала страшную войну в Украине.
"Теперь мы должны терпеть холод. На мой взгляд, это все отстой", — сказал во время выступления Болен.
На позицию немецкого музыканта быстро отреагировал украинский боксер Владимир Кличко, заявивший, что санкции против РФ вводят из-за того, что она убивает мирных украинцев. А энергетический кризис в мире возник именно из-за действий Российской Федерации.
"Разве вас не беспокоит, что Путин хочет уничтожить нашу страну? Вам все равно что в нашей стране гибнут люди? Как вы вообще можете думать о том, чтобы продолжать сотрудничать с этой страной?", — ответил в Twitter Кличко.
Кроме этого, боксер призвал пользователей игнорировать сторонников российской пропаганды. Но напомнил, что не нужно забывать о том, что в Украине до сих пор идет война.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что у стран просят экономить электричество . Этот отопительный сезон станет самым сложным в украинской истории. Поэтому украинцам нужно начать экономить электроэнергию и перенести ее активное потребление на ночь. С таким обращением к гражданам выступил премьер-министр Украины Денис Шмигаль
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости