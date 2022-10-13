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Эксучастник Modern Talking выступил против антироссийских санкций: ему ответил Владимир Кличко

Немецкий музыкант и продюсер Дитер Болен сделал скандальное заявление по поводу санкций против РФ и войны в Украине

сегодня, 20:00
Автор:

Лиля Воробьева
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Бывший солист популярной группы Modern Talking Дитер Болен подверг критике введение санкций против РФ и выступил за переговоры со страной-агрессорой. Такое заявление немецкий продюсер и музыкант сделал во время выступления, соответствующее видео появилось в Twitter.

Эксучастник Modern Talking выступил против антироссийских санкций: ему ответил Владимир Кличко

Дитер Болен (фото из открытых источников)

Известный музыкант заявил, что причиной возникшего в мире энергетического кризиса являются санкции, которые ввели против России за нападение на Украину. По мнению Дитера Болена, все вопросы следовало решать на переговорах. Кроме того, в своем выступлении он не упомянул, что Россия начала страшную войну в Украине.

"Теперь мы должны терпеть холод. На мой взгляд, это все отстой", — сказал во время выступления Болен.

На позицию немецкого музыканта быстро отреагировал украинский боксер Владимир Кличко, заявивший, что санкции против РФ вводят из-за того, что она убивает мирных украинцев. А энергетический кризис в мире возник именно из-за действий Российской Федерации.

"Разве вас не беспокоит, что Путин хочет уничтожить нашу страну? Вам все равно что в нашей стране гибнут люди? Как вы вообще можете думать о том, чтобы продолжать сотрудничать с этой страной?", — ответил в Twitter Кличко.

Кроме этого, боксер призвал пользователей игнорировать сторонников российской пропаганды. Но напомнил, что не нужно забывать о том, что в Украине до сих пор идет война.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что у стран просят экономить электричество . Этот отопительный сезон станет самым сложным в украинской истории. Поэтому украинцам нужно начать экономить электроэнергию и перенести ее активное потребление на ночь. С таким обращением к гражданам выступил премьер-министр Украины Денис Шмигаль



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Источник: https://twitter.com/Klitschko/status/1580258436591124480?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1580258436591124480%7Ctwgr%5E2c5c9bb3a9d6f2e94e6e226bc8998ddd141a6294%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Ftsn.ua%2Fglamur%2Feksuchasnik-modern-t
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