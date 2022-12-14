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Елена Кравец прекратила выступления в "Квартале 95": стала известна личная причина актрисы

У актрисы обострилась крапивница

сегодня, 10:25
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Автор:

Кравцев Сергей

Украинская актриса комедийного жанра Елена Кравец решила пока отказаться от продолжения участия во всех проектах "Квартал 95" из-за проблем со здоровьем. Как передает издание "Комментарии", в интервью Маше Ефросининой звезда напомнила, что у нее крапивница. Последнее время болезнь начала снова давать о себе знать, поэтому Кравец было некомфортно находиться в кадре.

Елена Кравец прекратила выступления в "Квартале 95": стала известна личная причина актрисы

Елена Кравец. Фото: из открытых источников

Елена уточнила, что пока не делает прогнозы, когда снова может приступить к любимой работе и возобновить съемки. Однако она благодарна коллегам, что отнеслись к ее решению с пониманием.

"Я взяла паузу, но пока не знаю, на какой срок. Мне было очень приятно, что все меня поняли. Они знают меня уже много лет и видели, что со мной происходит", — отметила Елена.

Сейчас же Кравец является ведущей проекта "Тихий вечер". Она рассказала, что с началом полномасштабной войны по-особенному начала смотреть на жизнь, ценить каждый прожитый день, поэтому сейчас решила заняться своим здоровьем, отложив работу на потом.

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Источник: https://www.unian.net/lite/stars/elena-kravec-bolshe-ne-vystupaet-v-kvartale-95-iz-za-problem-so-zdorovem-12077769.html
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