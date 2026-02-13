Елена Тополя сделала неожиданное признание о бывшем муже

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Украинская телеведущая Маричка Довбенко прокомментировала развод артистов Тараса Тополя и Елена Тополя и призналась, что их разрыв стал неожиданностью для многих представителей шоу-бизнеса. В разговоре с Мирославой Мандзюк она вспомнила собственные впечатления от отношений супругов.
Елена Тополя (фото из открытых источников)
По словам Довбенко, тогда еще супруги никогда не создавали оснований сомневаться в своих чувствах друг к другу. Ведущая записывала интервью с Еленой Тополей в 2025 году, и артистка пришла на съемку вместе с мужем. Тогда певица уверяла, что не представляет рядом с собой никого, кроме Тараса.
Маричка добавила, что известие о разводе стало для нее настоящим потрясением. По ее словам, когда она видела пару вместе, никаких признаков проблем в их отношениях не было.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что украинские музыканты Тарас и Елена Тополи недавно официально сообщили о разводе после 12 лет супружеской жизни, однако публично не объяснили, что именно стало причиной такого шага.
Также "Комментарии" писали о том, что музыкант Тарас Тополя поделился собственным ТОП-5 молодых артистов украинского шоу-бизнеса. По словам музыканта, больше всего его поражает творчество певца Михаила Клименко, известного под псевдонимом ADAM, умершим в 2025 году от туберкулезного менингита.