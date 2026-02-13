Елена Тополя сделала неожиданное признание о бывшем муже

Украинская телеведущая Маричка Довбенко прокомментировала развод артистов Тараса Тополя и Елена Тополя и призналась, что их разрыв стал неожиданностью для многих представителей шоу-бизнеса. В разговоре с Мирославой Мандзюк она вспомнила собственные впечатления от отношений супругов.

Елена Тополя (фото из открытых источников)

По словам Довбенко, тогда еще супруги никогда не создавали оснований сомневаться в своих чувствах друг к другу. Ведущая записывала интервью с Еленой Тополей в 2025 году, и артистка пришла на съемку вместе с мужем. Тогда певица уверяла, что не представляет рядом с собой никого, кроме Тараса.

"Если его не будет – никого не будет", – призналась тогда певица.

Маричка добавила, что известие о разводе стало для нее настоящим потрясением. По ее словам, когда она видела пару вместе, никаких признаков проблем в их отношениях не было.

"Они разошлись, и для меня это был шок, потому что в интервью у меня она настолько светилась... Я слышала, как за кадром они с Тарасом общались, и была максимально удивлена этой новостью", — поделилась Довбенко.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что украинские музыканты Тарас и Елена Тополи недавно официально сообщили о разводе после 12 лет супружеской жизни, однако публично не объяснили, что именно стало причиной такого шага.

