Главная Новости Звезды персона Елена Тополя сделала неожиданное признание о бывшем муже
commentss НОВОСТИ Все новости

Елена Тополя сделала неожиданное признание о бывшем муже

Елена Тополь удивила решением о разводе с Тарасом Тополем

13 февраля 2026, 23:30
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

  Украинская телеведущая Маричка Довбенко прокомментировала развод артистов Тараса Тополя и Елена Тополя и призналась, что их разрыв стал неожиданностью для многих представителей шоу-бизнеса. В разговоре с Мирославой Мандзюк она вспомнила собственные впечатления от отношений супругов.

Елена Тополя сделала неожиданное признание о бывшем муже

Елена Тополя (фото из открытых источников)

По словам Довбенко, тогда еще супруги никогда не создавали оснований сомневаться в своих чувствах друг к другу. Ведущая записывала интервью с Еленой Тополей в 2025 году, и артистка пришла на съемку вместе с мужем. Тогда певица уверяла, что не представляет рядом с собой никого, кроме Тараса.

"Если его не будет – никого не будет", – призналась тогда певица.

Маричка добавила, что известие о разводе стало для нее настоящим потрясением. По ее словам, когда она видела пару вместе, никаких признаков проблем в их отношениях не было.

"Они разошлись, и для меня это был шок, потому что в интервью у меня она настолько светилась... Я слышала, как за кадром они с Тарасом общались, и была максимально удивлена этой новостью", — поделилась Довбенко.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что украинские музыканты Тарас и Елена Тополи недавно официально сообщили о разводе после 12 лет супружеской жизни, однако публично не объяснили, что именно стало причиной такого шага.

Также "Комментарии" писали о том, что музыкант Тарас Тополя поделился собственным ТОП-5 молодых артистов украинского шоу-бизнеса. По словам музыканта, больше всего его поражает творчество певца Михаила Клименко, известного под псевдонимом ADAM, умершим в 2025 году от туберкулезного менингита.
 



Источник: https://www.youtube.com/watch?v=gvyW3-B8Kgc&t=3152s
