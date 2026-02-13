Олена Тополя зробила несподіване зізнання про колишнього чоловіка

Українська телеведуча Марічка Довбенко прокоментувала розлучення артистів Тарас Тополя та Олена Тополя і зізналася, що їхній розрив став несподіванкою для багатьох представників шоу-бізнесу. У розмові з Мирослава Мандзюк вона пригадала власні враження від стосунків подружжя.

Олена Тополя (фото з відкритих джерел)

За словами Довбенко, тоді ще подружжя ніколи не створювало підстав сумніватися у своїх почуттях одне до одного. Ведуча записувала інтерв’ю з Оленою Тополею у 2025 році, і артистка прийшла на зйомку разом із чоловіком. Тоді співачка запевняла, що не уявляє поруч із собою нікого, крім Тараса.

"Якщо його не буде — нікого не буде", — зізналася тоді співачка.

Марічка додала, що звістка про розлучення стала для неї справжнім потрясінням. За її словами, коли вона бачила пару разом, жодних ознак проблем у їхніх стосунках помітно не було.

"Вони розлучилися, і для мене це був шок, тому що в інтерв'ю у мене вона настільки світилася... Я чула, як за кадром вони з Тарасом спілкувалися, і була максимально здивована цією новиною", — поділилася Довбенко.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що українські музиканти Тарас та Олена Тополі нещодавно офіційно повідомили про розлучення після 12 років подружнього життя, однак публічно не пояснили, що саме стало причиною такого кроку.

