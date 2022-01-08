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Елена Зеленская показала новый стильный образ (ФОТО)

Первая леди Украины Елена Зеленская поздравила всех с Рождеством и продемонстрировала новый элегантный образ

сегодня, 14:25
Автор:

Светлана Шкурупий
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Елена Зеленская продолжает демонстрировать прекрасное чувство стиля. Первая леди Украины поздравила христиан с Рождеством и дополнила свое поздравление праздничной открыткой, показав свой новый наряд.

Елена Зеленская показала новый стильный образ (ФОТО)

Елена Зеленская (фото из открытых источников)

На своей странице в Instagram жена президента Украины пожелала, чтобы в каждом доме был уют, добро, спокойствие, а в душе и вокруг — мир.

Свое чувственное поздравление она дополнила фотографией, на которой стоит возле новогодней елки и держит в руках игрушку. Елена Зеленская позировала в шерстяном жакете с приталенным силуэтом белого цвета, без пуговиц и воротника. Свой образ она дополнила ожерельем из жемчуга и золотыми серьгами.

Елена Зеленская показала новый стильный образ (ФОТО) - фото 2

"Как можно быть такой красивой, умной и доброжелательной одновременно!", "Шикарное фото", "Вы просто невероятная", "С Рождеством Христовым, всех благ вам", "Взаимно! С Рождеством!", "Спасибо. И вашу семью с праздниками, здоровья и успехов", —  отметили в комментариях подписчики.

Напомним, Елена Зеленская появилась на конференции "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства" в новом деловом образе. Она была одета в костюм-тройку, выбрав цветовую гамму "вареного лосося".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, супруга президента Украины Елена Зеленская рассказала, какие идеи удалось воплотить в жизнь за два года развития "Украины без барьеров".

Читайте также, что в ноябре 2021 года жена гаранта нашей страны Елена Зеленская побывала в столице Западной Украины. Для поездки она выбрала свой стильный образ. Первая леди была одета в черную строгую тройку, которая выгодно выделяла ее среди представителей львовского общества. 


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