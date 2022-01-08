Елена Зеленская показала новый стильный образ (ФОТО)

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Светлана Шкурупий
Елена
Зеленская продолжает демонстрировать прекрасное чувство стиля. Первая леди
Украины поздравила христиан с Рождеством и дополнила свое поздравление
праздничной открыткой, показав свой новый наряд.
Елена Зеленская (фото из открытых источников)
На
своей странице в Instagram жена
президента Украины пожелала, чтобы в каждом доме был уют, добро, спокойствие, а
в душе и вокруг — мир.
Свое
чувственное поздравление она дополнила фотографией, на которой стоит возле
новогодней елки и держит в руках игрушку. Елена Зеленская позировала в шерстяном
жакете с приталенным силуэтом белого цвета, без пуговиц и воротника. Свой образ
она дополнила ожерельем из жемчуга и золотыми серьгами.
"Как
можно быть такой красивой, умной и доброжелательной одновременно!", "Шикарное
фото", "Вы просто невероятная", "С Рождеством Христовым, всех благ вам", "Взаимно!
С Рождеством!", "Спасибо. И вашу семью с праздниками, здоровья и успехов", — отметили в комментариях подписчики.
Напомним,
Елена Зеленская появилась на конференции "Дипломатия 30. Стратегия сильного
государства" в новом деловом образе. Она была одета в костюм-тройку, выбрав
цветовую гамму "вареного лосося".
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, супруга президента Украины Елена Зеленская рассказала, какие идеи удалось воплотить в жизнь за два года развития "Украины
без барьеров".
Читайте
также, что в ноябре 2021 года жена гаранта нашей страны Елена Зеленская побывала
в столице Западной Украины. Для поездки она выбрала свой стильный образ. Первая
леди была одета в черную строгую тройку, которая выгодно выделяла ее среди
представителей львовского общества.
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