Элтон Джон заболел COVID-19: какое сейчас состояние певца

Британский певец и автор песен Элтон Джон заявил, что у него COVID-19 и он был вынужден отложить некоторые концерты в США, хотя его симптомы были легкими, и он ожидал, что сможет возобновить свой прощальный тур на выходных. Об этом сообщает Reuters.

Элтон Джон - Reuters

Исполнитель таких хитов, как "Rocket Man" и "Tiny Dancer", возобновил свой тур "Farewell Yellow Brick Road" на прошлой неделе, вернувшись на сцену в Новом Орлеане после длительного перерыва.

Джон сказал, что перенесет концерты в Далласе на этой неделе, но ожидал, что вернется к концертам в Арканзасе в эти выходные.

"Мне очень жаль всем, кому это доставило неудобства, но я хочу защитить себя и свою команду. К счастью, я полностью вакцинирован и мои симптом болезни легкие ", – сказал Элтон Джон в истории в Instagram.

В сентябре 2018 года начался глобальный тур Джона, отмечавший его отход от гастрольных выступлений. Как и другие, он был вынужден прекратить живые концерты из-за пандемии COVID-19.

Певец объявил, что переносит европейские даты тура позже в 2021 году из-за проблем с бедрами.

Джон, имеющий более 50-летнюю музыкальную карьеру, выступает во всей Северной Америке до апреля. Его тур будет длиться в Европе, а затем Элтон Джон сыграет в Австралии и Новой Зеландии в следующем году.

Планируется, что он завершит тур в 2023 году.

Как сообщали ранее "Комментарии", Букингемский дворец был против выступления Элтона Джона на похоронах принцессы Дианы. Джон, который был близким другом принцессы Дианы, исполнил переработанную версию "Candle In The Wind", песни, изначально написанной в память о Мэрилин Монро, на похоронах Дианы в 1997 году.

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