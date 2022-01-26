logo

BTC/USD

38229.94

ETH/USD

2613.32

LTC/USD

111.95

USD/UAH

29.10

EUR/UAH

32.90

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Элтон Джон заболел COVID-19: какое сейчас состояние певца
commentss НОВОСТИ Все новости

Элтон Джон заболел COVID-19: какое сейчас состояние певца

Элтон Джон болен COVID, поэтому переносит даты тура по США

сегодня, 17:49
Автор:

Карина Ожерельева
Поделитесь публикацией:

Британский певец и автор песен Элтон Джон заявил, что у него COVID-19 и он был вынужден отложить некоторые концерты в США, хотя его симптомы были легкими, и он ожидал, что сможет возобновить свой прощальный тур на выходных. Об этом сообщает Reuters.

Элтон Джон заболел COVID-19: какое сейчас состояние певца

Элтон Джон - Reuters

Исполнитель таких хитов, как "Rocket Man" и "Tiny Dancer", возобновил свой тур "Farewell Yellow Brick Road" на прошлой неделе, вернувшись на сцену в Новом Орлеане после длительного перерыва.

Джон сказал, что перенесет концерты в Далласе на этой неделе, но ожидал, что вернется к концертам в Арканзасе в эти выходные.

"Мне очень жаль всем, кому это доставило неудобства, но я хочу защитить себя и свою команду. К счастью, я полностью вакцинирован и мои симптом болезни легкие", – сказал Элтон Джон в истории в Instagram.

В сентябре 2018 года начался глобальный тур Джона, отмечавший его отход от гастрольных выступлений. Как и другие, он был вынужден прекратить живые концерты из-за пандемии COVID-19.

Певец объявил, что переносит европейские даты тура позже в 2021 году из-за проблем с бедрами.

Джон, имеющий более 50-летнюю музыкальную карьеру, выступает во всей Северной Америке до апреля. Его тур будет длиться в Европе, а затем Элтон Джон сыграет в Австралии и Новой Зеландии в следующем году.

Планируется, что он завершит тур в 2023 году.

Как сообщали ранее "Комментарии", Букингемский дворец был против выступления Элтона Джона на похоронах принцессы Дианы. Джон, который был близким другом принцессы Дианы, исполнил переработанную версию "Candle In The Wind", песни, изначально написанной в память о Мэрилин Монро, на похоронах Дианы в 1997 году.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/uk/elton-john-has-covid-postpones-us-tour-dates-2022-01-26/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!