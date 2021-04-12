Эмили Ратаковски показала фигуру после родов (ВИДЕО)

Известная модель и актриса Эмили Ратаковски не упускает возможности блеснуть своей стройной и подтянутой фигурой. Даже спустя месяц после родов Эмили смело демонстрирует свое тело на камеру, щеголяя плоским животом.

Эмили Ратаковски (фото из открытых источников)

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала фото, на котором позирует в сплошном купальнике с анималистическим принтом. А потом примеряла такого же цвета бикини и записала короткое видео, похваставшись своей стройной талией и плоским животом. Модель решила продемонстрировать подписчикам новые модели своей линии купальников Inamorata, но внимание фанатов было сосредоточено на ее теле.

Поклонники пришли в недоумение и не могут понять, как спустя месяц после родов Эмили удалось так быстро вернуться в форму: "Великолепная Эмили", "Это послеродовое тело!? Какого черта!?", "Не могу поверить, что у тебя недавно родился ребенок", "Разве она не была беременна?", "Как это возможно", "Где послеродовой живот?", — написали фолловеры.

Напомним, что в октябре прошлого года американская супермодель Эмили Ратаковски объявила, что ждет первенца. Свой округлившийся живот она продемонстрировала на digital-обложки американского Vogue. А уже 8 марта 2021 года она стала мамой мальчика, которого вместе с супругом назвала Сильвестр Аполло Беар.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что популярная супермодель и звезда фильмов "Искусство обмана" и "128 ударов сердца в минуту" Эмили Ратаковски показала подписчикам, как выглядела в 14-летнем возрасте. Этим снимком она доказала хейтерам, что такие внешние данные у нее от природы.

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