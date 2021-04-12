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Эмили Ратаковски показала фигуру после родов (ВИДЕО)

29-летняя супермодель Эмили Ратаковски показала, как выглядит ее фигура спустя месяц после родов

сегодня, 17:40
Автор:

Светлана Шкурупий

Известная модель и актриса Эмили Ратаковски не упускает возможности блеснуть своей стройной и подтянутой фигурой. Даже спустя месяц после родов Эмили смело демонстрирует свое тело на камеру, щеголяя плоским животом.

Эмили Ратаковски показала фигуру после родов (ВИДЕО)

Эмили Ратаковски (фото из открытых источников)

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала фото, на котором позирует в сплошном купальнике с анималистическим принтом. А потом примеряла такого же цвета бикини и записала короткое видео, похваставшись своей стройной талией и плоским животом. Модель решила продемонстрировать подписчикам новые модели своей линии купальников Inamorata, но внимание фанатов было сосредоточено на ее теле.

Поклонники пришли в недоумение и не могут понять, как спустя месяц после родов Эмили удалось так быстро вернуться в форму: "Великолепная Эмили", "Это послеродовое тело!? Какого черта!?", "Не могу поверить, что у тебя недавно родился ребенок", "Разве она не была беременна?", "Как это возможно", "Где послеродовой живот?", — написали фолловеры.

Напомним, что в октябре прошлого года американская супермодель Эмили Ратаковски объявила, что ждет первенца. Свой округлившийся живот она продемонстрировала на digital-обложки американского Vogue. А уже 8 марта 2021 года она стала мамой мальчика, которого вместе с супругом назвала Сильвестр Аполло Беар.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что популярная супермодель и звезда фильмов "Искусство обмана" и "128 ударов сердца в минуту" Эмили Ратаковски показала подписчикам, как выглядела в 14-летнем возрасте. Этим снимком она доказала хейтерам, что такие внешние данные у нее от природы.


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