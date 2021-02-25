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Главная Новости Звезды персона Эмма Уотсон поставила карьеру на паузу: что случилось
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Эмма Уотсон поставила карьеру на паузу: что случилось

Возможно, Эмма Уотсон задумалась о семье

сегодня, 21:00
Автор:

Светлана Шкурупий

30-летняя киноактриса, звезда фильмов "Гарри Поттер" Эмма Уотсон решила временно уйти из кино, чтобы больше времени уделять своему бойфренду. Такой информацией поделились западные источники.

Эмма Уотсон поставила карьеру на паузу: что случилось

Эмма Уотсон (фото из открытых источников)

Отмечается, что знаменитость решила приостановить съемке в кинолентах, чтобы уделять больше внимания личной жизни. Эмма уже больше года встречается с американским бизнесменом Лео Робинтоном и, по всей видимости, очень дорожит этими отношениями.

Инсайдеры сообщают, что знаменитость "ушла в подполье" и не хочет пока брать новые роли, потому что работа отнимает у нее много времени. Возможно, звезда "Гарри Поттера" задумалась о создании семьи. 

Известно, что сейчас Эмма Уотсон находится в Лос-Анджелесе, но никаких официальных комментариев по поводу личной жизни или временной паузе в кино она не давала.

Напомним, что информация о новом романе звезды "Гарри Поттера" и "Маленьких женщин" появилась в апреле 2020 года. Тогда в сети появились фотографии поцелуя Эмми Уотсон и американского бизнесмена Лео Робинтона. Знаменитость тщательно скрывала свои отношения, а ее бойфренд для избежания лишнего шума даже удалил свои аккаунты в социальных сетях. Но прессе удалось узнать, что актриса уже познакомила Лео со своей семьей.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в 2019 году в сети ходили слухи, что Эмма Уотсон закрутила роман с коллегой по "Гарри Поттеру" Томом Фелтоном, который сыграл в киноленте Драко Малфоя. Знаменитости много времени проводили вместе и Том даже учил Эмму играть на гитаре, о чем свидетельствует фотография, опубликована в его соцсети. Но роман актеров не подтвердился. 


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Источник: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-9281977/TALK-TOWN-Emma-Watson-steps-acting.html
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