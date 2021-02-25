Эмма Уотсон поставила карьеру на паузу: что случилось

30-летняя киноактриса, звезда фильмов "Гарри Поттер" Эмма Уотсон решила временно уйти из кино, чтобы больше времени уделять своему бойфренду. Такой информацией поделились западные источники.

Эмма Уотсон (фото из открытых источников)

Отмечается, что знаменитость решила приостановить съемке в кинолентах, чтобы уделять больше внимания личной жизни. Эмма уже больше года встречается с американским бизнесменом Лео Робинтоном и, по всей видимости, очень дорожит этими отношениями.

Инсайдеры сообщают, что знаменитость "ушла в подполье" и не хочет пока брать новые роли, потому что работа отнимает у нее много времени. Возможно, звезда "Гарри Поттера" задумалась о создании семьи.

Известно, что сейчас Эмма Уотсон находится в Лос-Анджелесе, но никаких официальных комментариев по поводу личной жизни или временной паузе в кино она не давала.

Напомним, что информация о новом романе звезды "Гарри Поттера" и "Маленьких женщин" появилась в апреле 2020 года. Тогда в сети появились фотографии поцелуя Эмми Уотсон и американского бизнесмена Лео Робинтона. Знаменитость тщательно скрывала свои отношения, а ее бойфренд для избежания лишнего шума даже удалил свои аккаунты в социальных сетях. Но прессе удалось узнать, что актриса уже познакомила Лео со своей семьей.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в 2019 году в сети ходили слухи, что Эмма Уотсон закрутила роман с коллегой по "Гарри Поттеру" Томом Фелтоном, который сыграл в киноленте Драко Малфоя. Знаменитости много времени проводили вместе и Том даже учил Эмму играть на гитаре, о чем свидетельствует фотография, опубликована в его соцсети. Но роман актеров не подтвердился.

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