"Ему ухудшилось": известного украинского актера срочно госпитализировали

Заслуженный артист Украины, актер театра, кино и дубляжа Дмитрий Завадский внезапно оказался в больнице с подозрением на инсульт. Об этом сообщил его коллега Павел Скороходько.

Дмитрий Завадский (фото из открытых источников)

По его словам, врачам долгое время не удавалось стабилизировать состояние актера, и он начал ухудшаться. "Актер театра им. Ивана Франко, гений дубляжа Дмитрий Завадский в больнице. По состоянию на первую половину дня у него было подозрение на инсульт. Только стало известно, что ему ухудшилось. К сожалению, точного диагноза, как и его текущего состояния, я не знаю", – рассказал Скороходько.

Актриса Антонина Хижняк, известная по роли в сериале "Поймать Кайдаша" , подтвердила диагноз. Она сообщила, что у Завадского произошел инсульт и призвала приобщиться к сбору средств на его лечение.

"Этот голос вы слышите в каждом фильме, мультике, сериале. Дмитрий Завадский – легенда украинского дубляжа и талантливый актер. К сожалению, у него случился инсульт. Дубляжным сообществом мы собираем средства на лечение и просим поддержки для нашего коллеги", — написала Хижняк в Instagram.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в известный украинский актер Юрий Фелипенко, чье лицо знакомо миллионам благодаря роли в популярном сериале "Обещание Богу", отложил актерские регалии, чтобы встать на защиту своей страны в условиях российского вторжения. Он добровольно вступил в ряды Вооруженных Сил Украины, присоединившись к батальону ударных БпАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады.

Новость о вступлении Фелипенко в армию разлетелась в сети после его поста в Instagram, где актер не только поделился своим решением, но и показал, как готовится к важной миссии вместе с собратьями. Фотографии по утренним зарядкам и подготовке к присяге уже успели набрать тысячи лайков и комментариев, подчеркивая важность его шага как для фанатов, так и для более широкой общественности. Фелипенко, известный своей физической подготовкой и артистическими способностями, отметил, что сейчас эти качества служат более высокой цели.



