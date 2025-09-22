"Йому погіршало": відомого українського актора терміново госпіталізували

Заслужений артист України, актор театру, кіно та дубляжу Дмитро Завадський раптово опинився у лікарні з підозрою на інсульт. Про це повідомив його колега Павло Скороходько.

Дмитро Завадський (фото з відкритих джерел)

За його словами, лікарям тривалий час не вдавалося стабілізувати стан актора, і він почав погіршуватися. "Актор театру ім. Івана Франка, геній дубляжу Дмитро Завадський в лікарні. Станом на першу половину дня, в нього була підозра на інсульт. Щойно стало відомо, що йому погіршало. На жаль, точного діагнозу, як і його поточного стану, я не знаю", — розповів Скороходько.

Акторка Антоніна Хижняк, відома за роллю в серіалі "Спіймати Кайдаша", підтвердила діагноз. Вона повідомила, що у Завадського стався інсульт, і закликала долучитися до збору коштів на його лікування.

"Цей голос ви чуєте в кожному фільмі, мультику, серіалі. Дмитро Завадський — легенда українського дубляжу і талановитий актор. На жаль, в нього стався інсульт. Дубляжною спільнотою ми збираємо кошти на лікування і дуже просимо підтримки для нашого колеги", — написала Хижняк в Instagram.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що відомий український актор Юрій Феліпенко, чиє обличчя знайоме мільйонам завдяки ролі у популярному серіалі "Обіцянка Богу", відклав акторські регалії, щоб стати на захист своєї країни в умовах російського вторгнення. Він добровільно вступив до лав Збройних Сил України, долучившись до батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 окремої штурмової бригади.

Новина про вступ Феліпенка до армії розлетілася в мережі після його посту в Instagram, де актор не тільки поділився своїм рішенням, але й показав, як готується до важливої місії разом з побратимами. Фотографії з ранкових зарядок і підготовки до присяги вже встигли набрати тисячі лайків та коментарів, підкреслюючи важливість його кроку як для фанатів, так і для ширшої громадськості. Феліпенко, відомий своєю фізичною підготовкою та артистичними здібностями, зазначив, що зараз ці якості слугують більш високій меті.



