logo

BTC/USD

17827.93

ETH/USD

1308.52

LTC/USD

75.09

USD/UAH

39.80

EUR/UAH

41.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Энергетические вампиры: названы самые токсичные знаки Зодиака
commentss НОВОСТИ Все новости

Энергетические вампиры: названы самые токсичные знаки Зодиака

Есть люди, которые пытаются использовать ваши эмоции для своего личного блага. Общаться, а тем более жить, с такими людьми категорически не рекомендуется.

сегодня, 03:25
Поделитесь публикацией:
Автор:

Анна Нестерова

Каждый из нас, скорее всего, хоть раз в жизни встречал человека, который буквально "питается" чужими эмоциями и норовит всем вокруг испортить жизнь. Такие люди постоянно жалуются на жизнь и ищут сострадания, видят вокруг один негатив, провоцируют драки и ссоры, винят всех вокруг в своих неудачах, постоянно плетут интриги и предают в самые ответственные моменты.

Энергетические вампиры: названы самые токсичные знаки Зодиака

Знаки Зодиака/Фото из открытых источников

Таких индивидов принято называть энергетическими вампирами или "токсичными" людьми, которые способны испортить отношения с каждым. С ними сложно найти общий язык и договориться, а их негативное влияние на окружающих сложно переоценить.

Специалисты советуют не впускать в свое окружение "токсичных" людей и не заводить с ними отношения, так как такая связь чревата горькими разочарованиями.

Астрологи, в свою очередь, выделили три самых "токсичных" знака Зодиака, представители которых способны полностью поглотить вашу внутреннюю энергию и привести к эмоциональному истощению.

Скорпионы

Люди рожденные под этим знаком Зодиака очень двуличны, злопамятны и ревнивы. Они считаются самыми противоречивыми, сложными и неоднозначными личностями. К сожалению, некоторые Скорпионы легко могут говорить одно, а делать совсем другое. Ради достижения своих целей они без зазрения совести пойдут по головам и применят самые "грязные тактики". Уроженцы этого знака спокойно могут строить козни и плести интриги за спинами друзей.

Они обладают очень тяжелым и ревнивым характером, поэтому с личной жизнью у Скорпионов часто возникают трудности. Они любят контролировать свою вторую половинку и даже маниакально следить за ней. Постоянные попытки уличить в измене, обиды, критика и попытки манипулировать чувством вины – вот лишь немногие негативные последствия отношений со Скорпионами. Такие отношения действительно очень быстро становятся "токсичными" и выдержать их под силу далеко не каждому.

Близнецы

Близнецы известны своей вспыльчивостью, непостоянностью, импульсивностью и склонностью к пассивной агрессии. Они никогда не говорят прямо о своих чувствах и не показывают, что они, возможно, обижены или их не все устраивает в общении/отношениях. Близнецы будут специально замалчивать проблему и делать вид, что все нормально. Однако в самый неподходящий момент они выплеснут на вас все негативные эмоции, закатят грандиозный скандал и обвинят во всех смертных грехах.

Близнецы склонны накапливать обиды и гнев, а затем использовать их в качестве мести. Также они постоянно "раздваиваются": то проявляют вспышки ярости, то демонстрируют скрытую агрессию, то переходят к тотальному бойкоту. Такие эмоциональные качели способны истощит кого угодно, увы.

Рыбы

Рыбы постоянно жалуются окружающим на свои проблемы и болезни, тем самым умело отдавая весь негатив другим. Они обладают сложным характером и никогда не признают собственных ошибок. Рыбы любят винить во всех неудачах окружающих и перекладывать на них ответственность буквально за все.

Представители этого знака Зодиака ненадежны и могут подвести в любой момент. Также они эмоционально нестабильны - быстро впадают в гнев и не контролируют в таком состоянии свои эмоции, что может подтолкнуть их к совершению необдуманных поступков и даже страшной мести.

Ранее "Комментарии" писали о том, что названы самые эгоистичные знаки Зодиака. Представители этих знаков Зодиака в любой ситуации будут думать только о себе и достижении своих собственных интересов. Жить с такими людьми очень сложно.

Читайте также: Названы самые успешные знаки Зодиака: эти люди могут добиться всего. Эти люди поражают своей целеустремленностью и стремлением к лучшему.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!