Энергетические вампиры: названы самые токсичные знаки Зодиака

Каждый из нас, скорее всего, хоть раз в жизни встречал человека, который буквально "питается" чужими эмоциями и норовит всем вокруг испортить жизнь. Такие люди постоянно жалуются на жизнь и ищут сострадания, видят вокруг один негатив, провоцируют драки и ссоры, винят всех вокруг в своих неудачах, постоянно плетут интриги и предают в самые ответственные моменты.

Знаки Зодиака/Фото из открытых источников

Таких индивидов принято называть энергетическими вампирами или "токсичными" людьми, которые способны испортить отношения с каждым. С ними сложно найти общий язык и договориться, а их негативное влияние на окружающих сложно переоценить.

Специалисты советуют не впускать в свое окружение "токсичных" людей и не заводить с ними отношения, так как такая связь чревата горькими разочарованиями.

Астрологи, в свою очередь, выделили три самых "токсичных" знака Зодиака, представители которых способны полностью поглотить вашу внутреннюю энергию и привести к эмоциональному истощению.

Скорпионы

Люди рожденные под этим знаком Зодиака очень двуличны, злопамятны и ревнивы. Они считаются самыми противоречивыми, сложными и неоднозначными личностями. К сожалению, некоторые Скорпионы легко могут говорить одно, а делать совсем другое. Ради достижения своих целей они без зазрения совести пойдут по головам и применят самые "грязные тактики". Уроженцы этого знака спокойно могут строить козни и плести интриги за спинами друзей.

Они обладают очень тяжелым и ревнивым характером, поэтому с личной жизнью у Скорпионов часто возникают трудности. Они любят контролировать свою вторую половинку и даже маниакально следить за ней. Постоянные попытки уличить в измене, обиды, критика и попытки манипулировать чувством вины – вот лишь немногие негативные последствия отношений со Скорпионами. Такие отношения действительно очень быстро становятся "токсичными" и выдержать их под силу далеко не каждому.

Близнецы

Близнецы известны своей вспыльчивостью, непостоянностью, импульсивностью и склонностью к пассивной агрессии. Они никогда не говорят прямо о своих чувствах и не показывают, что они, возможно, обижены или их не все устраивает в общении/отношениях. Близнецы будут специально замалчивать проблему и делать вид, что все нормально. Однако в самый неподходящий момент они выплеснут на вас все негативные эмоции, закатят грандиозный скандал и обвинят во всех смертных грехах.

Близнецы склонны накапливать обиды и гнев, а затем использовать их в качестве мести. Также они постоянно "раздваиваются": то проявляют вспышки ярости, то демонстрируют скрытую агрессию, то переходят к тотальному бойкоту. Такие эмоциональные качели способны истощит кого угодно, увы.

Рыбы

Рыбы постоянно жалуются окружающим на свои проблемы и болезни, тем самым умело отдавая весь негатив другим. Они обладают сложным характером и никогда не признают собственных ошибок. Рыбы любят винить во всех неудачах окружающих и перекладывать на них ответственность буквально за все.

Представители этого знака Зодиака ненадежны и могут подвести в любой момент. Также они эмоционально нестабильны - быстро впадают в гнев и не контролируют в таком состоянии свои эмоции, что может подтолкнуть их к совершению необдуманных поступков и даже страшной мести.

Ранее "Комментарии" писали о том, что названы самые эгоистичные знаки Зодиака. Представители этих знаков Зодиака в любой ситуации будут думать только о себе и достижении своих собственных интересов. Жить с такими людьми очень сложно.

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