Энрике Иглесиас показал, как подросла его младшая дочь (ФОТО)

46-летний популярный певец Энрике Иглесиас не является активным пользователем социальной сети Instagram, но периодически радует подписчиков снимками, на которых позирует вместе со своими детьми, приводя в восторг миллионы фанатов.

Энрике Иглесиас / фото: lichnosti

Недавно на своем аккаунте испанский исполнитель опубликовал милое селфи со своей младшей дочерью, которую они с возлюбленной Анной Курниковой назвали Мария. Девочка заметно подросла и с любопытством смотрела с папой в объектив камеры, прикрыв половину лица рукой.

Редкий кадр Энрике Иглесиаса с дочкой вызвал настоящий ажиотаж, за сутки в Instagram он собрал более миллиона лайков и восторженные комментарии поклонников: "Какая красивая фотография", "Так мило", "Омг, наконец, Энрике, ты даже не представляешь, сколько счастья", "Ты лучший папа на свете", "Слишком много миловидности в одной фотографии", "Она такая милая", — написали фолловеры.

Напомним, что в конце января 2020 года испанский исполнитель Энрике Иглесиас стал отцом в третий раз. На свет появилась его дочь Мария. С возлюбленной Анной Курниковой они очень долго скрывали от общественности, что готовятся к пополнению в семье, но папарацци удалось заснять возлюбленных на яхте, и на кадрах было видно, что спортсменка находится на последних сроках беременности. А в феврале певец подтвердил рождение малышки и написал, что присутствовал на родах.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Энрике Иглесиас и Анна Курникова уже воспитывают близнецов — Николаса и Люси, которые родились в 2017 году. В одном из своих интервью артист рассказал, справляется ли с ролью многодетного папы.

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