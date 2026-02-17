logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.17

EUR/UAH

51.16

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Эпштейн был "одержим" этой актрисой: она упоминается в файлах 224 раза
commentss НОВОСТИ Все новости

Эпштейн был "одержим" этой актрисой: она упоминается в файлах 224 раза

Обнародованные письма показали, что Джеффри Эпштейн 224 раза вспоминал британскую актрису Донну Эйр в 2011-2012 годах.

17 февраля 2026, 07:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Имя британской актрисы Донна Эйр 224 раза появляется в электронной переписке финансиста Джеффри Эпштейн за 2011–2012 годы. Об этом свидетельствуют обнародованные документы, вновь привлекшие внимание к сети контактов миллиардера после его осуждения по делу о сексуальных преступлениях.

Эпштейн был "одержим" этой актрисой: она упоминается в файлах 224 раза

Актриса Донна Эйр упоминается в файлах Эпштейна 224 раза. Фото из открытых источников

Из обнародованных писем следует, что Эпштейн активно интересовался графиком актрисы и стремился организовать встречи во время ее поездок в Нью-Йорк. Посредником в общении выступал итальянский инвестменеджер Танкреди Маркиоло, который сообщал финансисту о визитах Эйр и описывал ее как "опытную в мире элиты".

Календарь ассистента Эпштейна подтверждает, что одна из встреч была запланирована на 18 апреля 2012 года. В последующих сообщениях он якобы жаловался, что общее время было "слишком коротким", и приглашал актрису на чай и вечеринку в Париже. По данным британских медиа, общение между Эпштейном и Эйр также происходило через Skype.

Эти события разворачивались в канун нового этапа в личной жизни Эйр. В 2013 году она начала встречаться с Джеймсом Миддлтоном, братом Кэтрин, принцессы Уэльской. Пара разошлась в 2018-м. Друзья актрисы отмечают, что она не имела никакого отношения к незаконной деятельности Эпштейна и прекратила контакты задолго до того, как ее отношения с Миддлтоном стали публичными.

Донна Эйр обрела популярность еще в детстве благодаря сериалу "Байкер-гроув", а впоследствии стала одной из самых известных телеведущих MTV UK и The Big Breakfast. Сегодня 46-летняя актриса избегает комментариев по поводу давних контактов, дистанцируясь от скандального дела Эпштейна.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что нашли новое фото в файлах Эпштейна. На нем заметны Илона Маска и Марка Цукерберга.

Также "Комментарии" писали, что на слушаниях дела Эпштейна в Конгрессе упомянули об убитой в США украинке.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-15561167/Jeffrey-Epstein-fixated-Donna-Air-release-prison-emails.html
Теги:

Новости

Все новости