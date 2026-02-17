Эпштейн был "одержим" этой актрисой: она упоминается в файлах 224 раза

Имя британской актрисы Донна Эйр 224 раза появляется в электронной переписке финансиста Джеффри Эпштейн за 2011–2012 годы. Об этом свидетельствуют обнародованные документы, вновь привлекшие внимание к сети контактов миллиардера после его осуждения по делу о сексуальных преступлениях.

Актриса Донна Эйр упоминается в файлах Эпштейна 224 раза. Фото из открытых источников

Из обнародованных писем следует, что Эпштейн активно интересовался графиком актрисы и стремился организовать встречи во время ее поездок в Нью-Йорк. Посредником в общении выступал итальянский инвестменеджер Танкреди Маркиоло, который сообщал финансисту о визитах Эйр и описывал ее как "опытную в мире элиты".

Календарь ассистента Эпштейна подтверждает, что одна из встреч была запланирована на 18 апреля 2012 года. В последующих сообщениях он якобы жаловался, что общее время было "слишком коротким", и приглашал актрису на чай и вечеринку в Париже. По данным британских медиа, общение между Эпштейном и Эйр также происходило через Skype.

Эти события разворачивались в канун нового этапа в личной жизни Эйр. В 2013 году она начала встречаться с Джеймсом Миддлтоном, братом Кэтрин, принцессы Уэльской. Пара разошлась в 2018-м. Друзья актрисы отмечают, что она не имела никакого отношения к незаконной деятельности Эпштейна и прекратила контакты задолго до того, как ее отношения с Миддлтоном стали публичными.

Донна Эйр обрела популярность еще в детстве благодаря сериалу "Байкер-гроув", а впоследствии стала одной из самых известных телеведущих MTV UK и The Big Breakfast. Сегодня 46-летняя актриса избегает комментариев по поводу давних контактов, дистанцируясь от скандального дела Эпштейна.

