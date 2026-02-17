Епштейн був "одержимий" цією акторкою: вона згадується у файлах 224 рази

Ім’я британської акторки Донна Ейр 224 рази з’являється в електронному листуванні фінансиста Джеффрі Епштейн за 2011–2012 роки. Про це свідчать оприлюднені документи, які знову привернули увагу до мережі контактів мільярдера після його засудження у справі про сексуальні злочини.

Акторка Донна Ейр згадується у файлах Епштейна 224 рази. Фото з відкритих джерел

З оприлюднених листів випливає, що Епштейн активно цікавився графіком акторки та прагнув організувати зустрічі під час її поїздок до Нью-Йорка. Посередником у спілкуванні виступав італійський інвестменеджер Танкреді Маркіоло, який повідомляв фінансиста про візити Ейр і описував її як "досвідчену у світі еліти".

Календар асистента Епштейна підтверджує, що одна із зустрічей була запланована на 18 квітня 2012 року. У подальших повідомленнях він нібито скаржився, що спільний час був "занадто коротким", і запрошував акторку на чай та на вечірку в Парижі. За даними британських медіа, спілкування між Епштейном та Ейр також відбувалося через Skype.

Ці події розгорталися напередодні нового етапу в особистому житті Ейр. У 2013 році вона почала зустрічатися з Джеймсом Міддлтоном, братом Кетрін, принцеси Уельської. Пара розійшлася у 2018-му. Друзі акторки наголошують, що вона не мала жодного стосунку до незаконної діяльності Епштейна й припинила контакти задовго до того, як її стосунки з Міддлтоном стали публічними.

Донна Ейр здобула популярність ще в дитинстві завдяки серіалу "Байкер-гроув", а згодом стала однією з найвідоміших телеведучих MTV UK та "The Big Breakfast". Сьогодні 46-річна акторка уникає коментарів щодо давніх контактів, дистанціюючись від скандальних файлів Епштейна.

