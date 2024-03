Эрик Кармен умер: все знают его большой музыкальный хит

Американский музыкант Эрик Кармен, известный как вокалист и автор песен группы Raspberries, скончался в марте в возрасте 74 лет. Его жена Эми Картер первой сообщила о смерти музыканта. Кармен также создал многочисленные сольные хиты "Hungry Eyes", "Go All The Way", однако наиболее популярной его песней является "All By Myself", которая многим известна в исполнении Селин Дион.



Умер музыкант Эрик Кармен. Фото из открытых источников

Кармен родился в Кливленде и был ключевым музыкантом группы Raspberries, которая в начале 1970-х годов не поддерживала общее движение в сторону глема и прогрессивного рока, а возвращалась к поп-року на основе Beatles. Несмотря на критику за попсовую музыку, группа стала мощной силой и оставил заметный след в музыке.

После распада группы в середине 1970-х Эрик Кармен начал успешную сольную карьеру. Особое признание получили его песни "All by Myself", "Never Gonna Fall in Love Again" и "Hey Deanie". В 80-х годах Картман вновь стал популярным, выпустив ряд хитов, а также благодаря песне "Hungry Eyes" из фильма "Грязные танцы".

В 1984 году Кармен выпустил альбом Eric Carmen и долго не появлялся с новыми музыкальными работами. В 2000 году он выпустил свой последний альбом I Was Born to Love You и организовал совместный тур с Ринго Старом из Beatles исполняя лучшие хиты Raspberries и свои сольные песни. Еще одно возрождение популярности Картмана произошло благодаря фильму "Стражи Галактики". Его песня "Go All the Way" стала одним из главных саундтреков.

