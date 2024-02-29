Еще один известный актер покинул Россию и назвал причину

Россиянин Александр Феклистов , исполнявший одну из главных ролей в известном сериале "Сваты" сказал о том, что покинул страну-агрессорку РФ. После того, как Феклистов публично выступил против кровавой войны в Украине, которую начала его страна, спектакли с его участием начали массово отменять.

Александр Феклистов (фото из открытых источников)

Некоторое время после начала полномасштабной войны Феклистов еще оставался в Москве, считая, что они со зрителем нужны друг другу. Однако не перенес массовых отмен и уехал жить в Испанию и сейчас нет планов возвращаться в РФ. Об этом звезда сообщила во время интервью "И Грянул Грэм" .

"Дорогие мои украинские коллеги! С кем я работал, кто меня помнит. Хочу вам выразить слова солидарности. Мы здесь в России испытываем, конечно, невероятный стыд в связи с произошедшим. Но это все мелочи по сравнению с тем. , что терпит сейчас Украина", — написал артист в своих социальных сетях в 2022 году.

Феклистов добавил, что в РФ хотят закрыть "глаза и уши" жителям, однако многие из них об этом догадываются.

Важно, что Александр Васильевич Феклистов – советский и русский киноактер, кинорежиссер и сценарист. Больше всего запомнился зрителям по роли Александра Берковича (Сан Саныча), которую сыграл в телесериале "Сваты".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у известного российского актера приговорили к пожизненному заключению. Известный в России киноактер Кирилл Канахин, снимавшийся в сериалах "Глухарь", фильме "Никто не знает о сексе-2" и других фильмах, приговорен к пожизненному заключению по делу о "госизмене". Об этом сообщает российские СМИ.

Сообщают, что 41-летний россиянин, как только началось полномасштабное российское вторжение, вступил в состав "Русского добровольческого корпуса", выступающего за Украину.

