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Еще один известный российский актер взял в руки оружие и уехал воевать в Украину (ФОТО)

Актер Михаил Мамаев уехал в зону боевых действий

22 января 2023, 23:15
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Автор:

Лиля Воробьева

56-летний киноактер из РФ Михаил Мамаев обнародовал в собственном блоге видео с оружием на фоне военной техники. Медиа РФ информируют, что Мамаев находится на фронте. О более подробных фактах пребывания актера в зоне боевых действий не сообщают.

Еще один известный российский актер взял в руки оружие и уехал воевать в Украину (ФОТО)

Актер Михаил Мамаев (фото из открытых источников)

На фотографиях Мамаев одет в кепку с буквой z, что россияне обозначают как символ этой "спецоперации" — так пропагандистские СМИ говорят об ужасной войне и уничтожении мирных жителей нашей страны

На обнародованных фотографиях присутствует российская военная техника с уже упоминавшейся символикой и военнослужащие России. Артист закрыл их лицо стикерами с изображением собаки.

При этом сам Мамаев – родился в российской столице, городе Москва. Он сыграл много ролей в кинолентах, но одна из них знаковая — это фильм "Гардемарины", где этот актер задействован в роли Никиты Оленева.

Открытые источники дают информацию о том, что популярный российский актер еще с детства имел мечту — стать военным — в частности послужить своей стране как разведчик. Чтобы сбылась его мечта, он активно занимался спортом, но когда стал старшеклассником, его приоритеты изменились, и юноша избрал себе творческий путь.

Еще один известный российский актер взял в руки оружие и уехал воевать в Украину (ФОТО) - фото 2
Еще один известный российский актер взял в руки оружие и уехал воевать в Украину (ФОТО) - фото 3

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у дома актриса поддерживает действия Кремля и едет на Донбасс, а ее сын воюет против украинцев. Любимая для многих из прошлого "Красная Шапочка" Яна Поплавская вместе с сыном поддерживает кровавую войну в Украине. Клим Поплавский добровольно пошел на войну, чтобы стрелять в украинцев. Сейчас сама россиянка намерена посетить Донбасс с гуманитарной помощью для путинских убийц. Уже через несколько дней киноактриса поедет в восточные регионы Украины.



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