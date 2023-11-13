Еще один известный украинский актер ушел на фронт

Известный в Украине актер Дмитрий Сова стал бойцом ВСУ. Когда только началось полномасштабное российское вторжение, актер пошел в военкомат, но ему ответили, что позвонят по телефону.

Дмитрий Сова (фото из открытых источников)

Отвечая на вопрос " КП в Украине " Дмитрий сказал, что в начале войны был такой кипиш, что их с тестем в военкомате в то время не регистрировали официально, но повестки дали. После этого он принял решение стать волонтером.

"И вот в конце июня мне позвонили и сказали: "Дмитрий Павлович, заберите повестку". Я позвонил друзьям в разные подразделения, посоветовался, потому что хотелось пойти к своим ребятам. С 23 октября я уже на службе", — сообщил Сова.

Актер отметил, что готовился к тому, что отправится на фронт. Он приобрел несколько комплектов одежды, бронежилет, каску, камеру GoPro и даже взял с собой маленький обучающий fpv-дрон.

"Собрал этот дрон с собой и буду пытаться здесь его изучить. Мне кажется, что каждое подразделение должно иметь операторов дронов, сейчас это очень важно. Даже если я попаду в какое-нибудь другое подразделение, нужно все равно быть готовым к разным ситуациям. больше у тебя каких-то скилов, тем лучше ты защищен.Как говорил нам мой инструктор: "В этой войне нам главное — выиграть. А ваша задача – получить столько навыков, чтобы выжить", – добавил Дмитрий.

К слову, Дмитрий Сова – известный в нашей стране киноактер, он играл роли в сериалах как "Клятва врача", "Место под солнцем", "У прошлого в долгу", "Увидеть океан" и других. Женился Дмитрий на актрисе Даше Легейде. При этом жена актера несколько раз говорила, что имеет желание идти на фронт, но не может реализовать свое желание, потому что имеет болезнь колена.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что украинский певец показал свой блиндаж на фронте