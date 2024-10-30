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Еще одна звезда сериала "Друзья" ушла из жизни

Терри Гарр, звезда "Друзей" и "Тутси", умерла на 79 году жизни

сегодня, 10:59
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Черновалова Кристина

Американская актриса Терри Гарр, запомнившаяся многим своей ролью в культовом сериале "Друзья" и комедии "Тутси", умерла в возрасте 79 лет. Это печальное известие подтвердила ее публицистка Гайди Шеффер. Актрисы не стало во вторник, 29 октября. В эти трудные моменты рядом с ней были родные и близкие.

Еще одна звезда сериала "Друзья" ушла из жизни

Терри Харр, известная актриса и звезда 'Тутси', ушла из жизни

Основной причиной смерти стали осложнения, вызванные рассеянным склерозом, диагностированным еще в 2002 году. Терри много лет боролась с болезнью, которая оказала существенное влияние на ее здоровье. В 2007 году она перенесла операцию из-за разрыва аневризмы мозга, после чего прошла сложный курс реабилитации. Несмотря на то, что после лечения ей удалось частично восстановить речевые и двигательные навыки, ее здоровье постепенно ухудшалось.

Терри Гарр была не только талантливой актрисой, но и певицей и танцовщицей. Ее талант был отмечен номинациями на премии "Оскар" и "BAFTA" за роль в комедии "Тутси", где она снималась вместе с Дастином Гоффманом. Также она запомнилась зрителям благодаря роли матери Фиби Буффе в популярном сериале "Друзья".

Рассеянный склероз, с которым актриса жила с 2002 года, стал трудным испытанием для нее. Но даже после операции в 2007 году, которая явилась результатом разрыва аневризмы мозга, Терри не теряла оптимизма и продолжала бороться за свое здоровье. После реабилитации ей удалось восстановиться, хотя с годами состояние ухудшалось.

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