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Эштон Кутчер резко обратился к Путину после удара по Одессе

Эштон Кутчер отреагировал на российский удар по стадиону "Черноморец" в Одессе и резко обратился к Владимиру Путину.

9 августа 2026, 14:50
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Автор:
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Slava Kot

Голливудский актер Эштон Кутчер эмоционально отреагировал на российский удар по Одессе, в результате которого был поврежден футбольный стадион "Черноморец". Американский актер назвал атаку свидетельством отчаяния или некомпетентности российского руководства и призвал Владимира Путина сдаться.

Эштон Кутчер резко обратился к Путину после удара по Одессе

Эштон Кутчер обратился к Путину после удара по Одессе

Эштон Кутчер опубликовал свою реакцию в соцсети X после атаки РФ 7 августа по Одессе. Он обратил внимание, что российские войска повредили гражданский спортивный объект во время удара по городу.

"Владимир Путин бомбит футбольный стадион в Одессе, что свидетельствует об одном из двух: некомпетентность или отчаяние. Стадион используется женской футбольной командой SeaStars из Украины. Влад, ты проигрываешь. Сдавайся!" – написал актер.

В результате российского удара на стадионе были выбиты окна, частично повреждена крыша и трибуны.

Эштон Кутчер уже не в первый раз публично выступает в поддержку Украины. Его жена Мила Кунис родилась в Черновцах, а после начала полномасштабного вторжения супруги активно приобщились к помощи украинцам. В марте 2022 года Кутчер и Кунис запустили кампанию по сбору средств для Украины. К ней присоединились более 65 тысяч человек, а общая сумма пожертвований превысила 30 миллионов долларов. Средства были направлены на гуманитарную помощь и поддержку украинских беженцев.

Кутчер и Кунис поженились в 2015 году. Они воспитывают двоих детей: дочь Ваетт и сына Димитрия.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что Россия атаковала Одессу 9 августа баллистическими ракетами и дронами. В результате атаки пострадали, повреждены жилые дома, автомобили и объекты инфраструктуры.



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Источник: https://x.com/aplusk/status/2085942095794381023
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