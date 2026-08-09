Ештон Кутчер різко звернувся до Путіна після удару по Одесі

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Голлівудський актор Ештон Кутчер емоційно відреагував на російський удар по Одесі, внаслідок якого було пошкоджено футбольний стадіон "Чорноморець". Американський актор назвав атаку свідченням відчаю або некомпетентності російського керівництва та закликав Володимира Путіна здатися.
Ештон Кутчер звернувся до Путіна після удару по Одесі
Ештон Кутчер опублікував свою реакцію у соцмережі X після атаки РФ 7 серпня по Одесі. Він звернув увагу на те, що російські війська пошкодили цивільний спортивний об'єкт під час удару по місту.
Внаслідок російського удару на стадіоні були вибиті вікна, частково пошкоджений дах та трибуни.
Ештон Кутчер уже не вперше публічно виступає на підтримку України. Його дружина Міла Куніс народилася в Чернівцях, а після початку повномасштабного вторгнення подружжя активно долучилося до допомоги українцям. У березні 2022 року Кутчер і Куніс запустили кампанію зі збору коштів для України. До неї приєдналися понад 65 тисяч людей, а загальна сума пожертв перевищила 30 мільйонів доларів. Кошти спрямували на гуманітарну допомогу та підтримку українських біженців.
Кутчер і Куніс одружилися у 2015 році. Вони виховують двох дітей: доньку Ваєтт та сина Димитрія.