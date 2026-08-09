Ештон Кутчер різко звернувся до Путіна після удару по Одесі

Голлівудський актор Ештон Кутчер емоційно відреагував на російський удар по Одесі, внаслідок якого було пошкоджено футбольний стадіон "Чорноморець". Американський актор назвав атаку свідченням відчаю або некомпетентності російського керівництва та закликав Володимира Путіна здатися.

Ештон Кутчер звернувся до Путіна після удару по Одесі

Ештон Кутчер опублікував свою реакцію у соцмережі X після атаки РФ 7 серпня по Одесі. Він звернув увагу на те, що російські війська пошкодили цивільний спортивний об'єкт під час удару по місту.

"Володимир Путін бомбардує футбольний стадіон в Одесі, що свідчить про одне з двох: некомпетентність або відчай. Стадіон використовується жіночою футбольною командою SeaStars з України. Владе, ти програєш. Здавайся!" — написав актор.

Внаслідок російського удару на стадіоні були вибиті вікна, частково пошкоджений дах та трибуни.

Ештон Кутчер уже не вперше публічно виступає на підтримку України. Його дружина Міла Куніс народилася в Чернівцях, а після початку повномасштабного вторгнення подружжя активно долучилося до допомоги українцям. У березні 2022 року Кутчер і Куніс запустили кампанію зі збору коштів для України. До неї приєдналися понад 65 тисяч людей, а загальна сума пожертв перевищила 30 мільйонів доларів. Кошти спрямували на гуманітарну допомогу та підтримку українських біженців.

Кутчер і Куніс одружилися у 2015 році. Вони виховують двох дітей: доньку Ваєтт та сина Димитрія.

Раніше портал "Коментарі" повідомяв, що Росія атакувала Одесу 9 серпня балістичними ракетами та дронами.Внаслідок атаки є постраждалі, пошкоджені житлові будинки, автомобілі та об’єкти інфраструктури.