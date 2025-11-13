Есть серьезные проблемы со здоровьем: как сейчас выглядит Игорь Лихута, который вместе с женой бежал в РФ

Таисия Повалий, бывшая украинская певица, после начала полномасштабной войны поддержавшая российскую агрессию, окончательно поселилась в Москве. Вместе с ней в РФ переехали ее мать и муж — продюсер Игорь Лихута.

Игорь Лихута и Повалий (фото из открытых источников)

Несмотря на то, что ранее Лихута активно сопровождал Повалий в профессиональной деятельности, последние несколько лет почти полностью исчез из публичного пространства. Он не появляется рядом с женой на пропагандистских шоу, в которых она участвует, и не дает никаких комментариев.

По данным на ноябрь 2025 года, Лихута проживает в России и связан с местными музыкальными проектами, хотя, по свидетельству источников, фактически продюсирует только саму Повалий. В 2025-м также появлялась информация о его проблемах со здоровьем — якобы во время новогодних праздников он попал в больницу.

Сведений о нынешнем состоянии Лихуты в открытых источниках почти нет. В медиа — ни украинских, ни российских — отсутствуют его новые фото или видео, что лишь усиливает предположение о серьезной болезни или разрыве отношений с Повалием.

В сети есть одно видео, но не совсем очевидно, в какие даты оно было сделано.

После того как супруги окончательно переехали в Москву и получили российское гражданство, в Украине было арестовано их имущество. Речь идет, в частности, об автомобиле BMW, семи земельных участках в Киевской области общей площадью более 9 гектаров, жилом доме площадью 442,8 кв. м и домовладение площадью 101 кв. м.

В октябре 2024 года сын Повалий пытался обжаловать это решение, однако адвокат отказался от дела, сочтя шансы на успех минимальными.

Отсутствие публичной активности Лихуты сейчас вызывает многочисленные предположения: часть источников считает, что у него серьезные проблемы со здоровьем, другие — что супруги могли разойтись.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Таисия Повалий, после начала российской агрессии избравшая поддерживать Кремль, заявила о своих планах создать "российско-украинский" альбом. Неоднократно поддерживавшая российскую пропаганду певица в интервью российским СМИ рассказала об этом замысле.

"Я хочу выпустить альбом на русском и украинском языках. Это будет русско-украинский альбом. Я хочу, чтобы мы снова стали дружить", – заявила Повалий.



Ее инициатива вызвала возмущение среди украинцев, ведь она с самого начала полномасштабной войны демонстрирует свою лояльность России, которая является агрессором.