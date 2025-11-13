Має серйозні проблеми зі здоров'ям: як зараз виглядає Ігор Ліхута, який разом з дружиною втік до РФ

Таїсія Повалій, колишня українська співачка, яка після початку повномасштабної війни підтримала російську агресію, остаточно оселилася в Москві. Разом із нею до РФ переїхали її мати та чоловік — продюсер Ігор Ліхута.

Ігор Ліхута та Повалій (фото з відкритих джерел)

Попри те, що раніше Ліхута активно супроводжував Повалій у професійній діяльності, останні кілька років він майже повністю зник із публічного простору. Він не з’являється поруч із дружиною на пропагандистських шоу, у яких вона бере участь, і не дає жодних коментарів.

За даними на листопад 2025 року, Ліхута проживає в Росії та пов’язаний із місцевими музичними проєктами, хоча, за свідченнями джерел, фактично продюсує лише саму Повалій. У 2025-му також з’являлася інформація про його проблеми зі здоров’ям — нібито під час новорічних свят він потрапив до лікарні.

Відомостей про нинішній стан Ліхути у відкритих джерелах майже немає. У медіа — ні українських, ні російських — відсутні його нові фото чи відео, що лише підсилює припущення про серйозну хворобу або розрив стосунків із Повалій.

У мережі є одне відео, але не зовсім очевидно, в які дати воно було зроблено.

Після того як подружжя остаточно переїхало до Москви та отримало російське громадянство, в Україні було арештовано їхнє майно. Йдеться, зокрема, про автомобіль BMW, сім земельних ділянок у Київській області загальною площею понад 9 гектарів, житловий будинок площею 442,8 кв. м та домоволодіння площею 101 кв. м.

У жовтні 2024 року син Повалій намагався оскаржити це рішення, однак адвокат відмовився від справи, визнавши шанси на успіх мінімальними.

Відсутність публічної активності Ліхути нині викликає численні припущення: частина джерел вважає, що він має серйозні проблеми зі здоров’ям, інші — що подружжя могло розійтися.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Таїсія Повалій, яка після початку російської агресії обрала підтримувати Кремль, заявила про свої плани створити "російсько-український" альбом. Співачка, яка неодноразово підтримувала російську пропаганду, в інтерв'ю російським ЗМІ розповіла про цей задум.

"Я хочу випустити альбом російською та українською мовами. Це буде російсько-український альбом. Я хочу, щоб ми знову стали дружити", – заявила Повалій.



Її ініціатива викликала обурення серед українців, адже вона з самого початку повномасштабної війни демонструє свою лояльність до Росії, яка є агресором.