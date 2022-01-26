Шэрон Фонсека рассказала, как с семьей преодолела COVID-19 - "это была безумная неделя"

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Карина Ожерельева
Шэрон Фонсека наконец-то зашла в свой профиль в Instagram, чтобы сообщить о своем состоянии здоровья, а также своего мужа Джанлуки Вакки и маленькой дочери. Каждый из них заразился Covid-19. Беспокойство усилилось после того, как узнали, что их годовалая дочь Блу Джерусалима также заболела. Об этом сообщает DND.
Шэрон Фонсека на отдыхе со своим мужем - фото из открытых источников
Муж всемирно известной модели также поделился мыслями на своей странице в Instagram, пожелав своим подписчикам покоя, чистоты и любви в окружении любимых людей.
Как сообщали ранее "Комментарии", звезда "Крепостной" хотела покончить жизнь самоубийством. 32-летняя украинская актриса Анна Сагайдачная впервые призналась, что хотела покончить жизнь самоубийством из-за любви. Девушка призналась, что в 18-летнем возрасте влюбилась в мужчину, который был старше ее на 17 лет. Но их отношения были "тяжелыми", и она несколько раз думала о самоубийстве.
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