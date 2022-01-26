Шэрон Фонсека рассказала, как с семьей преодолела COVID-19 - "это была безумная неделя"

Шэрон Фонсека наконец-то зашла в свой профиль в Instagram, чтобы сообщить о своем состоянии здоровья, а также своего мужа Джанлуки Вакки и маленькой дочери. Каждый из них заразился Covid-19. Беспокойство усилилось после того, как узнали, что их годовалая дочь Блу Джерусалима также заболела. Об этом сообщает DND.

Шэрон Фонсека на отдыхе со своим мужем - фото из открытых источников

"Как вы знаете, на прошлой неделе мы получили положительный результат, поэтому мы пропали из-за этого. Первым был Джан, а затем дочь. Я была последней", — заявила 26-летняя Шэрон в одном из своих рассказов.

Модель также отметила, что хотя ее муж и дочь действительно испытывали симптомы вируса, она их не чувствовала, поэтому решила заботиться о них.

Муж всемирно известной модели также поделился мыслями на своей странице в Instagram, пожелав своим подписчикам покоя, чистоты и любви в окружении любимых людей.

"То, о чем я всегда мечтал, — это искусство равновесия, чистоты и спокойствия, успокаивающего влияния на разум. Целью искусства, по сути, является не освобождение момента адреналина, а скорее постепенное построение вечного состояния чуда и покоя. И даже если я всегда создавал "танцующих звезд" в трудные моменты, моя семья сегодня – это то, что даст мне энергию делать лучше и креативнее вещи в работе и вообще в жизни", — написал Джанлука Вакки.

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