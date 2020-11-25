kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 25.11.2020

BTC/USD

19073.35

ETH/USD

592.54

LTC/USD

87.23

НБУ 25.11.2020

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

33.90

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды персона "Это паспорт человека": Фреймут показала свою роскошную квартиру в центре (фото)
commentss НОВОСТИ Все новости

"Это паспорт человека": Фреймут показала свою роскошную квартиру в центре (фото)

Знаменитость показала свои роскошные апартаменты в историческом центре Киева

сегодня, 20:13
Автор:

Любовь Блажко

Украинская телеведущая, журналистка и писательница решила удивить поклонников приятным сюрпризом: показать свои роскошные апартаменты в Киеве. 

"Это паспорт человека": Фреймут показала свою роскошную квартиру в центре (фото)

Ольга Фреймут. Фото: 24tv.ua

Так, на своей странице в социальных сетях Фреймут опубликовала серию снимков, на которых можно увидеть изысканный дизайн, много светлых тонов и натуральных материалов в ее доме. 

Стоит отметить, что в квартире на Подоле она живет со всей своей семьей: мужем Владимиром (продюсер Нового канала) и тремя детьми (Злата, Евдокия и Валерий). Также на YouTube-канале опубликован ролик, который так и называется "В гостях у Фреймут".  Она призналась, что выбрала именно Подол, потому что он очень напоминает ей Львов, который она так любит.

"Для меня интерьер дома — это паспорт человека. Очень тщательно занималась дизайном квартиры на Подоле: чтобы он был "ever green" и похожим на меня, чтобы годы шли ему на пользу и не надо было менять мебель. Разве реставрировать. ⠀ 

Я люблю, когда стиль в доме живет с хозяином: взрослеет, стареет", — написала звезда под новым постом. 

”Это паспорт человека”: Фреймут показала свою роскошную квартиру в центре (фото) - фото 2
”Это паспорт человека”: Фреймут показала свою роскошную квартиру в центре (фото) - фото 3
”Это паспорт человека”: Фреймут показала свою роскошную квартиру в центре (фото) - фото 4
”Это паспорт человека”: Фреймут показала свою роскошную квартиру в центре (фото) - фото 5
”Это паспорт человека”: Фреймут показала свою роскошную квартиру в центре (фото) - фото 6
”Это паспорт человека”: Фреймут показала свою роскошную квартиру в центре (фото) - фото 7
”Это паспорт человека”: Фреймут показала свою роскошную квартиру в центре (фото) - фото 8
”Это паспорт человека”: Фреймут показала свою роскошную квартиру в центре (фото) - фото 9
”Это паспорт человека”: Фреймут показала свою роскошную квартиру в центре (фото) - фото 10
”Это паспорт человека”: Фреймут показала свою роскошную квартиру в центре (фото) - фото 11
”Это паспорт человека”: Фреймут показала свою роскошную квартиру в центре (фото) - фото 12
”Это паспорт человека”: Фреймут показала свою роскошную квартиру в центре (фото) - фото 13

Фанаты сразу же оценили интерьер звездной квартиры, поэтому в комментариях написали много комплиментов. Вот несколько из них:

"Очень красивый интерьер", — написал stasrebrov.

"Какая красота", — пишет lofreidi.

"Красотища!!!!", — комментирует tamics2010.

"Крутейшие!!!!", — добавила dasha__sobol.


Ранее издание "Комментарии" сообщало, Ольга Фреймут о своем вылете с "Танцев со звездами". Звезда поблагодарила всех, кто голосовал за нее, ведь это действительно очень ценно. Фанаты написали в комментариях под публикацией, что все равно она останется для них самой яркой и самой талантливой участницей шоу.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.instagram.com/p/CH9xUbdBc5p/
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ