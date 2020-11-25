"Это паспорт человека": Фреймут показала свою роскошную квартиру в центре (фото)

Украинская телеведущая, журналистка и писательница решила удивить поклонников приятным сюрпризом: показать свои роскошные апартаменты в Киеве.

Ольга Фреймут. Фото: 24tv.ua

Так, на своей странице в социальных сетях Фреймут опубликовала серию снимков, на которых можно увидеть изысканный дизайн, много светлых тонов и натуральных материалов в ее доме.

Стоит отметить, что в квартире на Подоле она живет со всей своей семьей: мужем Владимиром (продюсер Нового канала) и тремя детьми (Злата, Евдокия и Валерий). Также на YouTube-канале опубликован ролик, который так и называется "В гостях у Фреймут". Она призналась, что выбрала именно Подол, потому что он очень напоминает ей Львов, который она так любит.

"Для меня интерьер дома — это паспорт человека. Очень тщательно занималась дизайном квартиры на Подоле: чтобы он был "ever green" и похожим на меня, чтобы годы шли ему на пользу и не надо было менять мебель. Разве реставрировать. ⠀ Я люблю, когда стиль в доме живет с хозяином: взрослеет, стареет", — написала звезда под новым постом.

Фанаты сразу же оценили интерьер звездной квартиры, поэтому в комментариях написали много комплиментов. Вот несколько из них:

"Очень красивый интерьер", — написал stasrebrov. "Какая красота", — пишет lofreidi. "Красотища!!!!", — комментирует tamics2010. "Крутейшие!!!!", — добавила dasha__sobol.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, Ольга Фреймут о своем вылете с "Танцев со звездами". Звезда поблагодарила всех, кто голосовал за нее, ведь это действительно очень ценно. Фанаты написали в комментариях под публикацией, что все равно она останется для них самой яркой и самой талантливой участницей шоу.





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