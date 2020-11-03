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«Неожиданно было»: Ольга Фреймут о своем вылете с «Танцев со звездами»

Ведущая поделилась впечатлениями от участия в шоу

сегодня, 15:57
Автор:

Любовь Блажко

Популярная украинская телеведущая Ольга Фреймут приняла участие в программе "Танцы со звездами" на канале 1+1, в которой ее партнером стал Илья Падзина. И надо отметить, что она весьма неплохо справилась с этой задачей, ведь продержалась до 10 прямого эфира. 

«Неожиданно было»: Ольга Фреймут о своем вылете с «Танцев со звездами»

Ольга Фреймут. Фото: rbc.ua

Так, Ольга решила поделиться с поклонниками, какие же у нее остались впечатления после участия в данном проекте. 

"Жить по принципу фокстрота: в объятиях надежного партнера; делать широкие и смелые шаги; высоко и гордо держать головушку, несмотря на все перипетии. Друзья, спасибо Вам за то, что так голосовали — неожиданно было дотанцевать до 10 эфира" — написала знаменитость в своем Instagram.

Звезда поблагодарила всех, кто голосовал за нее, ведь это действительно очень ценно. Фанаты написали в комментариях под публикацией, что все равно она останется для них самой яркой и самой талантливой участницей шоу.

Известно, что в последнем эфире участники проекта поменялись партнерами. Фреймут танцевала фокстрот с Дмитрием Дикусаром, который судьи назвали лучшим танцем за весь эфир. Но даже это не смогло спасти ведущую от вылета. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, Фреймут поделилась сложностями участия в "Танцах со звездами". Она не стала скрывать от поклонников, насколько сложно ей дается участие в этом проекте. Самба оказалась для нее настоящим испытанием – ведущая готова была уговорить своего партнера покинуть шоу. Но после изнурительных и долгих тренировок, Фреймут решила, что нужно продолжать начатое и не отступать. После семи дней тяжелых репетиций пара вышла на паркет и станцевала самбу. Ольга признается, что запомнила лишь малую часть, поэтому показала зрителям отдельный эскиз танца, но не все задуманное хореографом. 


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Источник: https://www.instagram.com/p/CHH_588hWkR/
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