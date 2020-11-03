«Неожиданно было»: Ольга Фреймут о своем вылете с «Танцев со звездами»

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Любовь Блажко
Популярная украинская телеведущая Ольга Фреймут приняла участие в программе "Танцы со звездами" на канале 1+1, в которой ее партнером стал Илья Падзина. И надо отметить, что она весьма неплохо справилась с этой задачей, ведь продержалась до 10 прямого эфира.
Ольга Фреймут. Фото: rbc.ua
Так, Ольга решила поделиться с поклонниками, какие же у нее остались впечатления после участия в данном проекте.
Звезда поблагодарила всех, кто голосовал за нее, ведь это действительно очень ценно. Фанаты написали в комментариях под публикацией, что все равно она останется для них самой яркой и самой талантливой участницей шоу.
Известно, что в последнем эфире участники проекта поменялись партнерами. Фреймут танцевала фокстрот с Дмитрием Дикусаром, который судьи назвали лучшим танцем за весь эфир. Но даже это не смогло спасти ведущую от вылета.
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