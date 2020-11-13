"Это просто что-то нереальное": Никита Добрынин похвастался серьезной покупкой

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Любовь Блажко
Известный телеведущий ошарашил своих поклонников невероятно приятной новостью: они с Дашей купили дом. Об этом он написал на своей странице в социальных сетях, опубликовав первое фото на фоне собственного жилища.
Никита Добрынин. Фото: liza.ua
Он также добавил, что впереди им предстоит много строительных работ, но эти хлопоты им будут только в радость.
Фанаты были очень рады такой новости, поэтому написали в комментариях под постом множество приятных слов и комплиментов.
"Это невероятно!!!! Безумно рада за вас!!! Это бомба!!", — пишет victoria.vv.
"Щиро за вас радію. І в нас з чоловіком є така мрія. Тому мрію, бо вони збуваються", — добавила lily_yaishenia95.
"Класс! Поздравляем", — прокомментировала juustcath.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, Никита Добрынин рассказал, что цепляет мужчину при знакомстве с девушкой.
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