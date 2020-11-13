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Главная Новости Звезды персона "Это просто что-то нереальное": Никита Добрынин похвастался серьезной покупкой
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"Это просто что-то нереальное": Никита Добрынин похвастался серьезной покупкой

Ведущий до последнего не хотел никому рассказывать, чтобы не сглазить

сегодня, 17:20
Автор:

Любовь Блажко

Известный телеведущий ошарашил своих поклонников невероятно приятной новостью: они с Дашей купили дом. Об этом он написал на своей странице в социальных сетях, опубликовав первое фото на фоне собственного жилища. 

"Это просто что-то нереальное": Никита Добрынин похвастался серьезной покупкой

Никита Добрынин. Фото: liza.ua

"До последнего держали инстригу. Очень хотелось, чтобы оформление всех документов прошло удачно и это теперь одно из самых важных событий в нашей жизни. Друзья, это просто что-то нереальное. Когда заходишь в здание и представляешь, как все будет обустроено. Здесь спальная комната, а здесь гостиная и кабинет. А как представлю, что после работы, подъезжаю ко двору, и меня встречает любимая. Поверьте, непередаваемо", — признался Никита.

Он также добавил, что впереди им предстоит много строительных работ, но эти хлопоты им будут только в радость. 

Фанаты были очень рады такой новости, поэтому написали в комментариях под постом множество приятных слов и комплиментов. 

"Это невероятно!!!! Безумно рада за вас!!! Это бомба!!", — пишет victoria.vv.

"Щиро за вас радію. І в нас з чоловіком є така мрія. Тому мрію, бо вони збуваються", — добавила lily_yaishenia95.

"Класс! Поздравляем", — прокомментировала juustcath. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, Никита Добрынин рассказал, что цепляет мужчину при знакомстве с девушкой. 



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Источник: https://www.instagram.com/p/CHiLkyanrs6/
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