Никита Добрынин рассказал, что цепляет мужчину при знакомстве с девушкой

Ведущий решил написать об этом на своей странице в Instagram. В сообщении он подчеркнул, что не любит лезть в чужие отношения и давать какие-либо советы. Но, все же, решил поделится с поклонниками, на какие моменты мужчина обращает внимание при знакомстве с противоположным полом.

Никита Добрынин. Фото: viva

Никита отметил, что крайне важна речь девушки и ее голос. Потому что это одно из первых, что ты видишь и слышишь, общаясь с новым человеком. Также он убежден в том, что для развития здоровых романтических отношений должны быть общие точки соприкосновений. Одинаковые взгляды на жизнь, вкусы на еду и фильмы, любовь к путешествиям – это все, что может входить в этот список. Главное, чтобы это было интересно и мужчине, и женщине.

Добрынин также подчеркивает, что у девушки обязательно должно быть чувство юмора. Ведь это позволит узнать больше о ее интеллектуальных способностях. Шутки, над которыми человек смеется, демонстрируют и его интеллект, уверен ведущий.

Новая знакомая также должна не акцентировать внимание на своих недостатках. Ведь если она действительно понравится мужчине, то он их даже не заметит.

Умение поддержать беседу – одно из ключевых качеств. Никита говорит, что с умной девушкой никогда не бывает скучно, ее не стыдно познакомить со своими друзьями.

Закончил свой список Добрынин тем, что написал, насколько важно поддерживать и понимать своего партнера. И быть рядом в тот момент, когда ему это очень нужно.

Ранее издание "Комментарии" сообщало,

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