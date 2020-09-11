В этом году ушел из жизни отец лидера группы "Океан Ельзи" Иван Вакарчук. Известно, что он был выдающимся ученым-физиком и занимал должность ректора Львовского национального университета имени Ивана Франка. Прошел не один месяц, прежде чем Святослав Вакарчук рассказал, что помогло ему пережить страшную потерю. Об этом пишет издание segodnya.

"Это то, что я буду нести до конца жизни": Святослав Вакарчук о смерти отца. Фото: pravda.

Об этой деликатной теме музыкант рассказал в своем интервью для программы "Слава+". Он поделился, что продолжает жить воспоминаниями об отце, что продолжает говорить с ним, будто тот рядом. Также Вакарчук говорит о том, что нет смысла терзать себя вопросами или догадками, лучше принять реальность, какой бы она не была. Он вспоминает своего папу, как человека с аналитическим мышлением. Ивану Вакарчуку не понравилось бы, если родные начали постоянно вспоминать прошедшее время.

Даже после потери отца, Святослав хочет прожить свою жизнь так, чтобы папа смог им гордиться. Исполнитель говорит, что его смерть помогла посмотреть на вещи другими глазами, понять, что у каждого есть своя миссия на Земле. Вакарчук уверен, что отец приглядывает за ним сверху, поэтому он сделает все для того, чтобы Иван Вакарчук гордился им.





"Смерть отца дала мне миссию: я постоянно хочу, чтобы он мной гордился, чтобы он видел с неба и думал, что не зря вырастил и воспитал сына. Это то, что я буду нести до конца жизни", – рассказывает певец.





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