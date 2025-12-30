logo

«Это уж точно не фейк»: комик Кирилл Ганин впервые рассказал о своей мобилизации
commentss НОВОСТИ Все новости

«Это уж точно не фейк»: комик Кирилл Ганин впервые рассказал о своей мобилизации

Еще в начале декабря Кирилл Ганин был доставлен в Святошинский территориальный центр комплектования.

30 декабря 2025, 00:46
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Популярный украинский комик и актер, звезда "Лиги смеха" Кирилл Ганин официально рассказал о своей мобилизации.

«Это уж точно не фейк»: комик Кирилл Ганин впервые рассказал о своей мобилизации

Актер Кирилл Ганин. Фото: из открытых источников

Информацию о том, что он присоединился к рядам ВСУ, СМИ обнародовали еще в начале декабря. Однако сам артист ее не подтверждал и не опровергал, зато отшучивался видеороликами, где представал в образе уклониста.

Теперь актер опубликовал видео в Instagram, где рассказал, что действительно пошел в ряды Вооруженных сил Украины. Кирилл Ганин отреагировал на многочисленные комментарии хейтеров и слухи о его бронировании как комика.

"Да, я видел эти комментарии. У каждого свои способности – одни работают, а другие хейтят. И что интересно, другие всегда считают себя более занятыми. Я принял решение вступить в ряды Вооруженных сил Украины. Не для хайпа, не для ролика и не потому, что это кому надо. Это мое решение. Мое "надо". Я всех вас услышал и иду делать то, на что решился. Официально! Это уж точно не фейк", — подчеркнул Ганин.

Как сообщал портал "Комментарии", в начале декабря Кирилл Ганин был доставлен в Святошинский территориальный центр комплектования, после чего прошел все необходимые проверки и военно-врачебную комиссию. Его отобрали в одну из боевых бригад Вооруженных сил Украины.

Ганин не раз публично рассказывал, что еще в начале полномасштабного вторжения пытался мобилизоваться дважды, однако оба раза получил отказ. Первый раз – на пятый день войны, когда в ТЦК усомнились в его способности выполнять боевые задания и посоветовали вернуться домой. Второй раз после того, как он активно начал вести стримы в поддержку украинской армии. Тогда ему объяснили, что он приносит больше пользы информационной поддержкой.



Источник: https://www.instagram.com/kiril.ganin_club/reels/
