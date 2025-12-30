«Це вже точно не фейк»: комік Кирило Ганін вперше розповів про свою мобілізацію

Популярний український комік та актор, зірка "Ліги сміху" Кирило Ганін офіційно розповів про свою мобілізацію.

Актор Кирило Ганін. Фото: з відкритих джерел

Інформацію про те, що він приєднався до лав ЗСУ ЗМІ оприлюднили ще на початку грудня. Однак, сам артист її не підтверджував та не спростовував, натомість віджартовувався відеороликами, де поставав в образі ухилянта.

Тепер актор опублікував відео в Instagram, де розповів, що справді пішов до лав Збройних сил України. Кирило Ганін також відреагував на численні коментарі хейтерів та чутки про його бронювання як коміка.

"Так, я бачив ці коментарі. У кожного свої здібності — одні працюють, а інші хейтять. І що цікаво, другі завжди вважають себе більш зайнятими. Я ухвалив рішення вступити до лав Збройних сил України. Не для хайпу, не для ролику й не тому, що це комусь треба. Це моє рішення. Моє "треба". Я вас усіх почув і йду робити те, на що наважився. Офіційно! Це вже точно не фейк", — наголосив Ганін.

Як повідомляв портал "Коментарі", на початку грудня Кирило Ганін був доставлений до Святошинського територіального центру комплектування, після чого пройшов усі необхідні перевірки та військово-лікарську комісію. Його відібрали до однієї з бойових бригад Збройних сил України.

Ганін неодноразово публічно розповідав, що ще на початку повномасштабного вторгнення намагався мобілізуватися двічі, однак обидва рази отримав відмову. Перший раз — на п’ятий день війни, коли у ТЦК засумнівалися в його здатності виконувати бойові завдання та порадили повернутися додому. Другий раз — після того, як він активно почав вести стріми на підтримку української армії. Тоді йому пояснили, що він приносить більше користі інформаційною підтримкою.