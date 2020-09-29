"Это высосало из меня жизнь": Дженнифер Энистон заявила, что хочет покинуть Голливуд

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Любовь Блажко
В прямом эфире подкаста "Smartless" звезда сериала "Друзья" заявила, что хочет приостановить карьеру в Голливуде. Поклонники уже начали переживать по этому поводу, ведь им хочется и дальше наблюдать за любимой актрисой на экране, передает издание lux.
Дженнифер Энистон. Фото: viva.ua
В разговоре с ведущими программы Дженнифер рассказала, что последние несколько лет ее не отпускает мысль, что пора идти на пенсию. Также она добавила, что карьера отнимает у нее практически все силы, поэтому энергии становится все меньше.
К таким выводам знаменитость пришла после того, как закончила работать над проектом "Утреннее шоу" ("The Morning Show"). Теперь она хочет не сниматься в кино, а стать режиссером. Но актриса не сказала точно, когда планирует сменить свою профессию.
Энистон уверена, что режиссура подарит новые возможности и вдохновение, потому что актерство "высосало из меня жизнь", как выразилась сама звезда.
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