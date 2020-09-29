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Главная Новости Звезды персона "Это высосало из меня жизнь": Дженнифер Энистон заявила, что хочет покинуть Голливуд
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"Это высосало из меня жизнь": Дженнифер Энистон заявила, что хочет покинуть Голливуд

По словам Дженнифер, она просто устала от работы, которая в буквальном смысле высасывает из нее все силы

29 сентября 2020, 18:16
Автор:

Любовь Блажко

В прямом эфире подкаста "Smartless" звезда сериала "Друзья" заявила, что хочет приостановить карьеру в Голливуде. Поклонники уже начали переживать по этому поводу, ведь им хочется и дальше наблюдать за любимой актрисой на экране, передает издание lux.

"Это высосало из меня жизнь": Дженнифер Энистон заявила, что хочет покинуть Голливуд

Дженнифер Энистон. Фото: viva.ua

В разговоре с ведущими программы Дженнифер рассказала, что последние несколько лет ее не отпускает мысль, что пора идти на пенсию. Также она добавила, что карьера отнимает у нее практически все силы, поэтому энергии становится все меньше. 

К таким выводам знаменитость пришла после того, как закончила работать над проектом "Утреннее шоу" ("The Morning Show"). Теперь она хочет не сниматься в кино, а стать режиссером. Но актриса не сказала точно, когда планирует сменить свою профессию. 

Энистон уверена, что режиссура подарит новые возможности и вдохновение, потому что актерство "высосало из меня жизнь", как выразилась сама звезда. 

"Это было после того, как я завершила работу и подумала: "Ого, это было действительно... это высосало из меня жизнь. И я не знаю, что меня интересует сейчас", — поделилась Дженнифер. 

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