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Ева Лонгория продемонстрировала стильный образ на осень

Ева Лонгория восхитила поклонников новым нарядом

29 сентября 2020, 16:20
Автор:

Светлана Шкурупий

Ева Лонгория продемонстрировала стильный образ на осень

Ева Лонгория | Getty

45-летняя популярная актриса, звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" и "Милые обманщицы" Ева Лонгория порадовала подписчиков новым снимком, на котором позирует в стильном осеннем образе. Знаменитость опубликовала кадр на своей странице в Instagram.

Актриса сидит на ступеньках в рваных джинсах-мом, которые она подвернула, оголив щиколотки. Ее образ дополнил джемпер и жакет черного цвета, стильные лакированные ботинки с завязками, большая сумка и солнечные очки. Свое настроение знаменитость описала тремя словами: "Расслабьтесь — Отпустите — Обновите".

Пост звезды собрал более 113 тысяч лайков и множество комментариев от поклонников, которые отметили, что Ева Лонгория выглядит превосходно. Многим очень понравились ботинки, которые звезда выбрала для своей прогулки.


Ранее издание "Комментарии" сообщало, что "отчаянная домохозяйка" Ева Лонгория ведет здоровый образ жизни и часто демонстрирует поклонникам результаты своего правильного питания и ежедневных тренировок. Недавно актриса в купальнике показала гибкость своего тела.


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