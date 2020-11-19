kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 19.11.2020

BTC/USD

18024.94

ETH/USD

476.73

LTC/USD

80.38

НБУ 19.11.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.79

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды персона "Это забота о себе": звезда "50 оттенков серого" будет выпускать секс-игрушки
commentss НОВОСТИ Все новости

"Это забота о себе": звезда "50 оттенков серого" будет выпускать секс-игрушки

У каждого должен быть доступ к качественным сексуальным товарам, уверена актриса

сегодня, 15:59
Автор:

Любовь Блажко

Исполнительница главной роли в популярном фильме "50 оттенков серого" Дакота Джонсон удивила своих поклонников новым заявлением. Так, стало известно, что она запускает собственный бренд игрушек для взрослых.

"Это забота о себе": звезда "50 оттенков серого" будет выпускать секс-игрушки

Дакота Джонсон. Фото: womanhit.ru

Знаменитость уверена в том, что независимо от пола, сексуальной ориентации и возраста, у каждого должен быть доступ к качественным сексуальным товарам. Об этом Дакота рассказала в своем в интервью для журнала "Vogue".

"Сексуальное благополучие – одно из основных прав человека. Секс по обоюдному согласию и интимное удовольствие – забота о себе", – говорит звезда.

С этого момента актриса является инвестором и креативным директором марки секс-игрушек. Она абсолютно спокойно говорит людям о том, что вибратор должен стать предметом личной гигиены, ведь в современном мире сексуальное наслаждение – одна из неотъемлемых составляющих жизни каждого человека. Так почему нужно себя этого лишать?

Стоит также отметить, что Джонсон собирается выпускать органические презервативы и лубриканты.

"Для меня не было никакого смысла в том, чтобы делать различия по гендеру в этой индустрии, потому что вы занимаетесь сексом с партнером, кем бы он ни был; или партнерами; или сами с собой", — поделилась основательница компании Эва Гойкочеа. 

Также издание "Комментарии" расскажет, известная певица выпустила секс-игрушку. 



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.instagram.com/p/CHsc5lzhLav/
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ