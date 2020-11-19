"Это забота о себе": звезда "50 оттенков серого" будет выпускать секс-игрушки

Исполнительница главной роли в популярном фильме "50 оттенков серого" Дакота Джонсон удивила своих поклонников новым заявлением. Так, стало известно, что она запускает собственный бренд игрушек для взрослых.

Дакота Джонсон. Фото: womanhit.ru

Знаменитость уверена в том, что независимо от пола, сексуальной ориентации и возраста, у каждого должен быть доступ к качественным сексуальным товарам. Об этом Дакота рассказала в своем в интервью для журнала "Vogue".

"Сексуальное благополучие – одно из основных прав человека. Секс по обоюдному согласию и интимное удовольствие – забота о себе", – говорит звезда.

С этого момента актриса является инвестором и креативным директором марки секс-игрушек. Она абсолютно спокойно говорит людям о том, что вибратор должен стать предметом личной гигиены, ведь в современном мире сексуальное наслаждение – одна из неотъемлемых составляющих жизни каждого человека. Так почему нужно себя этого лишать?

Стоит также отметить, что Джонсон собирается выпускать органические презервативы и лубриканты.

"Для меня не было никакого смысла в том, чтобы делать различия по гендеру в этой индустрии, потому что вы занимаетесь сексом с партнером, кем бы он ни был; или партнерами; или сами с собой", — поделилась основательница компании Эва Гойкочеа.

Также издание "Комментарии" расскажет, известная певица выпустила секс-игрушку.





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