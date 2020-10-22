"Оргазмы, которые меняют жизнь": известная певица выпустила секс-игрушку

Лили Аллен никогда не была скромницей, но даже ее самых преданных поклонников удивил тот факт, что она выпустила собственную секс-игрушку. Об этом пишет издание lux.

Лили Аллен. Фото: cosmo.ru

Так, недавно исполнительница разместила на своей странице в социальных сетях пост, в котором написала, что не стесняется откровенно говорить на интимные темы. Также в своем сообщении фанатам она честно призналась, что любит мастурбировать, и призывает всех девушек не стесняться делать это.

И Лили настолько увлеклась темой сексуальной жизни, что решила пойти еще дальше: выпустить именную секс-игрушку. И вот, задуманное стало реальностью: совместно с компанией Womanizer знаменитость создала пикантное приспособление, которое должно подарить покупательницам "оргазмы, которые меняют жизнь".

"Женщинам не следует стесняться своей сексуальности, и все мы заслуживаем получать удовольствие. Надеюсь, эта маленькая игрушка поможет вам в этом", — заявила Аллен.

Стоит отметить, что вещица уже поступила в продажу, купить которую можно на официальном сайте. Цена игрушки составляет 89 фунтов стерлингов (или же 3 250 гривен).

Ранее издание "Комментарии" сообщало, может ли мастурбация разрушить отношения между партнерами. Если верить статистике, то большинство партнеров запрещают своей второй половинке смотреть порно или мастурбировать, потому что они уверены в том, что это может плохо отразиться на их отношениях. Сексолог Эмили Морзе в своем подкасте "Sex with Emily" поделилась, что это вовсе не так.







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