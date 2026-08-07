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Ева Лонгория показала горячие фото в купальнике: как выглядит в свои 51 год

Секрет формы – спорт и диета: 51-летняя Ева Лонгория поразила фанатов снимками с пляжа

7 августа 2026, 12:01
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Недилько Ксения

Известная американская актриса и звезда культового сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория поделилась со своими подписчиками в Instagram яркими снимками из летнего отпуска. Знаменитость проводит время на побережье в кругу самых близких людей – мужа, сына и близких друзей.

Ева Лонгория показала горячие фото в купальнике: как выглядит в свои 51 год

Кадр из сериала "Отчаянные домохозяйки". Фото из открытых источников

Ева Лонгория показала горячие фото в купальнике: как выглядит в свои 51 год - фото 2

Серия откровенных кадров, где кинозвезда позирует в стильных купальниках, вызвала волну восхищения среди ее многомиллионной аудитории. Поклонники отмечают, что в свои 51 год актриса выглядит просто феноменально, демонстрируя стройное и подтянутое тело.

Ева Лонгория показала горячие фото в купальнике: как выглядит в свои 51 год - фото 2

Как неоднократно отмечала самая голливудская дева в интервью модным глянцам, держать себя в безупречном тонусе ей помогают строгая самодисциплина и регулярная работа над собой.

"Моя фигура – это не генетическое чудо, а результат ежедневного выбора, – делится звезда своими секретами красоты. — Я объединяю интенсивные физические нагрузки, силовой тренинг и функциональный спорт с чистым, правильным питанием".

Ева Лонгория показала горячие фото в купальнике: как выглядит в свои 51 год - фото 2

Ева добавляет, что полный отказ от сахара и обработанных продуктов помогает сохранять высокий уровень энергии и тонус кожи.

Комментируя свой свежий фотоотчет с пляжа, Лонгория отметила, что отпуск – это лучшее время для эмоциональной перезагрузки.

Ева Лонгория показала горячие фото в купальнике: как выглядит в свои 51 год - фото 2

Ева Лонгория показала горячие фото в купальнике: как выглядит в свои 51 год - фото 2

Напомним, портал "Комментарии" писал , что голливудская звезда Ева Лонгория в очередной раз подтвердила статус иконы стиля, появившись на церемонии AFI Lifetime Achievement Awards 18 апреля 2026 года. 51-летняя актриса сделала ставку на проверенную временем классику — маленькое черное платье (LBD), которое благодаря искусному крою выглядело невероятно современно и эффектно.



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