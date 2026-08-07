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Єва Лонгорія показала гарячі фото в купальнику: як виглядає у свої 51 рік

Секрет форми — спорт та дієта: 51-річна Єва Лонгорія вразила фанатів знімками з пляжу

7 серпня 2026, 12:01
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Недилько Ксения

Відома американська акторка та зірка культового серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Єва Лонгорія поділилася зі своїми підписниками в Instagram яскравими знімками з літньої відпустки. Знаменитість проводить час на узбережжі у колі найближчих людей — чоловіка, сина та близьких друзів.

Єва Лонгорія показала гарячі фото в купальнику: як виглядає у свої 51 рік

Кадр з серіалу "Відчайдушні домогосподарки". Фото з відкритих джерел

Єва Лонгорія показала гарячі фото в купальнику: як виглядає у свої 51 рік - фото 2

Серія відвертих кадрів, де кінозірка позує у стильних купальниках, вкотре викликала хвилю захоплення серед її багатомільйонної аудиторії. Шанувальники зазначають, що у свої 51 рік акторка має просто феноменальний вигляд, демонструючи струнке та підтягнуте тіло.

Єва Лонгорія показала гарячі фото в купальнику: як виглядає у свої 51 рік - фото 2

Як неодноразово наголошувала сама голлівудська діва в інтерв'ю модним глянцям, тримати себе у бездоганному тонусі їй допомагають сувора самодисципліна та регулярна робота над собою.

"Моя фігура — це не генетичне диво, а результат щоденного вибору, — ділиться зірка своїми секретами краси. — Я поєдную інтенсивні фізичні навантаження, силовий тренінг та функціональний спорт із дуже чистим, правильним харчуванням".

Єва Лонгорія показала гарячі фото в купальнику: як виглядає у свої 51 рік - фото 2

Єва додає, що повна відмова від цукру та оброблених продуктів допомагає їй зберігати високий рівень енергії й тонус шкіри.

Коментуючи свій свіжий фотозвіт з пляжу, Лонгорія зауважила, що відпустка — це найкращий час для емоційного перезавантаження.

Єва Лонгорія показала гарячі фото в купальнику: як виглядає у свої 51 рік - фото 2

Єва Лонгорія показала гарячі фото в купальнику: як виглядає у свої 51 рік - фото 2

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що голлівудська зірка Єва Лонгорія вкотре підтвердила статус ікони стилю, з’явившись на церемонії AFI Lifetime Achievement Awards 18 квітня 2026 року. 51-річна акторка зробила ставку на перевірену часом класику — маленьку чорну сукню (LBD), яка завдяки майстерному крою виглядала неймовірно сучасно та ефектно.



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