Єва Лонгорія показала гарячі фото в купальнику: як виглядає у свої 51 рік

Відома американська акторка та зірка культового серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Єва Лонгорія поділилася зі своїми підписниками в Instagram яскравими знімками з літньої відпустки. Знаменитість проводить час на узбережжі у колі найближчих людей — чоловіка, сина та близьких друзів.

Кадр з серіалу "Відчайдушні домогосподарки". Фото з відкритих джерел

Серія відвертих кадрів, де кінозірка позує у стильних купальниках, вкотре викликала хвилю захоплення серед її багатомільйонної аудиторії. Шанувальники зазначають, що у свої 51 рік акторка має просто феноменальний вигляд, демонструючи струнке та підтягнуте тіло.

Як неодноразово наголошувала сама голлівудська діва в інтерв'ю модним глянцям, тримати себе у бездоганному тонусі їй допомагають сувора самодисципліна та регулярна робота над собою.

"Моя фігура — це не генетичне диво, а результат щоденного вибору, — ділиться зірка своїми секретами краси. — Я поєдную інтенсивні фізичні навантаження, силовий тренінг та функціональний спорт із дуже чистим, правильним харчуванням".

Єва додає, що повна відмова від цукру та оброблених продуктів допомагає їй зберігати високий рівень енергії й тонус шкіри.

Коментуючи свій свіжий фотозвіт з пляжу, Лонгорія зауважила, що відпустка — це найкращий час для емоційного перезавантаження.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що голлівудська зірка Єва Лонгорія вкотре підтвердила статус ікони стилю, з’явившись на церемонії AFI Lifetime Achievement Awards 18 квітня 2026 року. 51-річна акторка зробила ставку на перевірену часом класику — маленьку чорну сукню (LBD), яка завдяки майстерному крою виглядала неймовірно сучасно та ефектно.