Евгений Хмара признался, с какими артистами хотел бы сотрудничать

Талантливого композитора, пианиста-виртуоза Евгения Хмару знают не только в Украине, но и за рубежом. Он создает инструментальную музыку, легкую для восприятия и понимания, поэтому не удивительно, что с ним хотят сотрудничать многие артисты. В эксклюзивном интервью изданию "Комментарии" Евгений рассказал, с какими звездами уже выступал на одной сцене и с кем хочет сотрудничать в будущем.

"Если говорить об украинской эстраде, то, наверное, проще написать о тех, с кем я не работал...Моим первым гостем стал Дидье Маруани, вторым гостем был мой друг Олег Скрипка, с которым мы сделали не один проект. В более новых шоу на сцену выходили Злата Огневич, TAYANNA, Олег Винник, Слава Каминская", - отметил композитор.

Евгений Хмара рассказал, что эти артисты становились частью его концертов. Из последних коллабораций композитору особенно запомнился совместный клип с певицей Славой Каминской, которая очень тонко чувствует музыку.

Пианист-виртуоз признался, что в будущем хотел бы сотрудничать с британским музыкантом Стингом и итальянским композитором Людовико Эйнауди.

"Очень хотел бы посотрудничать со Стингом. Удивительный артист, способный делать сложную музыку, доступную для большинства. Я бы очень хотел сыграть дуэтом на двух роялях с Людовико Эйнауди", - отметил Хмара.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, чем украинский композитор Евгений Хмара увлекается помимо музыки.





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