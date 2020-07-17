Евгений Хмара рассказал, чем увлекается помимо музыки

Евгения Хмару часто называют украинским Моцартом, потому что свою первую композицию он написал в семилетнем возрасте. Музыка стала для него не просто любимым делом, но и всей жизнью. Однако, у композитора есть и другие хобби. В эксклюзивном интервью изданию "Комментарии" Евгений Хмара рассказал, чем занимается в свободное время.

"Первое, о чем хотелось бы рассказать – это астрономия. Когда-то в детстве бабушка подарила мне подзорную трубу, с помощью которой я самостоятельно нашел в небе Сатурн, Юпитер, Венеру, Марс, долго наблюдал за Луной", - отметил пианист

Евгений признался, что каждый день конспектировал расположение спутников Юпитера, и ему всегда это очень нравилось. А когда он заработал свои первые деньги – в первую очередь купил себе большой телескоп, через который научился делать астрофотографии.

Также будущий пианист-виртуоз в детстве интересовался авиамоделированием и очень любил делать своими руками модельки самолетов и поездов, которые клеил из картона.

"Еще я собираю монетки, наши гривневые монетки, которые выпускает НБУ: 2 грн, 5 грн, 10 грн. Из спортивных активностей – это САП доски, на которые меня поставил мой друг. Также не могу не упомянуть про авиацию, это тоже хобби", - подчеркнул Хмара.

Композитор рассказал, что в детстве все свободное время вместо игры "Контрстрайк" он проводил за авиасимуляторами, отрабатывал взлеты и посадки, "летал" из Киева в Шарм-эль-Шейх, из Шарм-эль-Шейха – в Париж, и так далее.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что пианист Евгений Хмара рассказал, как отцовство повлияло на его творчество.

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