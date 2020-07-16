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Эксклюзив Евгений Хмара рассказал, как отцовство повлияло на его творчество

Евгений Хмара с женой Дарьей воспитывают двоих детей

сегодня, 11:25
Автор:

Светлана Шкурупий
Евгений Хмара рассказал, как отцовство повлияло на его творчество

@evgenykhmara

Евгения Хмару знают не только, как талантливого пианиста-виртуоза, но и как хорошего семьянина. Композитор и его жена Дарья Ковтун воспитывают двоих детей. В эксклюзивном интервью "Комментарии" Евгений рассказал, как рождение сына и дочери повлияло на его творчество.

"Безусловно, дети дают очень много. И если сравнивать ту музыку, которая была до детей, и ту, которая есть сейчас, то она совершенно разная. Она стала другой, более взвешенной, более серьезной. Безусловно, семья дает очень много", - подчеркнул композитор.

Также Евгений рассказал, что его сын Николай и дочь Вера очень любят слушать музыку "от папы" и песни "от мамы".

"И сын, и дочка обожают мою композицию Chance Meeting, они напевают ее каждый день по много раз. А из любимых композиций супруги – это "Ау" и "Живая вода". Особенно, "Живую воду" хорошо поет старший, а младшенькая подпевает на своем языке", - отметил пианист.

Напомним, что композитор Евгений Хмара в 2016 году женился на певице Odara (Дарья Ковтун). В феврале 2017 года у них родился сын Николай, а через два года - дочь Вера. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что композитор Евгений Хмара рассказал о том, как создает музыку.



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