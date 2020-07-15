Композитор Евгений Хмара рассказал о таинстве рождения музыки

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Украинский композитор, пионист-виртуоз Евгений Хмара не имеет высшего музыкального образования, но это не помешало ему достичь больших высот в этой сфере и стать настоящей звездой, не только в Украине, но и за рубежом. В эксклюзивном интервью изданию "Комментарии" Евгений рассказал, как создает музыку.

"Рождение музыки – это волшебство. Как она приходит, я так по сей день и не понял. А вот создание этой музыки: чтобы она обрела вид, зазвучала в сопровождении сплетенного танца музыкальных инструментов – это уже работа. Над первым альбом я работал, мне кажется, всю жизнь. И когда ты держишь в руках альбом, это чувство, которое можно сравнить с ребенком, которого ты впервые берешь на руки. Всегда хочется, чтобы новый альбом был лучше предыдущего. Но ты понимаешь, что каждый альбом – другой. Ведь я меняюсь, становлюсь старше, и это отображается в музыке", - подчеркнул Хмара.

Пианист-виртуоз объяснил, что пробелы в профессиональном образовании, которые у него есть, восполняет с помощью самоучителя, самопознания, а также изучения каких-то моментов при записях, путем опыта во время репетиций.

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