kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 15.07.2020

BTC/USD

9204.08

ETH/USD

239.25

LTC/USD

43.29

НБУ 15.07.2020

USD/UAH

27.30

EUR/UAH

31.10

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Звезды персона Композитор Евгений Хмара рассказал о таинстве рождения музыки
commentss НОВОСТИ Все новости

Эксклюзив Композитор Евгений Хмара рассказал о таинстве рождения музыки

Евгений Хмара считает рождение музыки волшебством

сегодня, 11:55
Автор:

Светлана Шкурупий
Композитор Евгений Хмара рассказал о таинстве рождения музыки

@evgenykhmara

Украинский композитор, пионист-виртуоз Евгений Хмара не имеет высшего музыкального образования, но это не помешало ему достичь больших высот в этой сфере и стать настоящей звездой, не только в Украине, но и за рубежом. В эксклюзивном интервью изданию "Комментарии" Евгений рассказал, как создает музыку. 

"Рождение музыки – это волшебство. Как она приходит, я так по сей день и не понял. А вот создание этой музыки: чтобы она обрела вид, зазвучала в сопровождении сплетенного танца музыкальных инструментов – это уже работа. Над первым альбом я работал, мне кажется, всю жизнь. И когда ты держишь в руках альбом, это чувство, которое можно сравнить с ребенком, которого ты впервые берешь на руки. Всегда хочется, чтобы новый альбом был лучше предыдущего. Но ты понимаешь, что каждый альбом – другой. Ведь я меняюсь, становлюсь старше, и это отображается в музыке", - подчеркнул Хмара. 

Пианист-виртуоз объяснил, что пробелы в профессиональном образовании, которые у него есть, восполняет с помощью самоучителя, самопознания, а также изучения каких-то моментов при записях, путем опыта во время репетиций.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что певица ALYOSHA рассказала, как стать звездой шоу-бизнеса.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!