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Эксклюзив Евгений Хмара рассказал, как с помощью музыки «открывает» красоту Украины

Евгений Хмара и дальше планирует привлекать внимание людей к живописной природе Украины

сегодня, 15:40
Автор:

Светлана Шкурупий
Евгений Хмара рассказал, как с помощью музыки «открывает» красоту Украины

@evgenykhmara

Талантливый композитор, пианист-виртуоз Евгений Хмара запустил необычный проект Open Ukraine, в рамках которого играет на фортепиано в разных местах нашей страны, открывая Украину по-новому. В эксклюзивном интервью изданию "Комментарии" композитор рассказал, как возникла идея проекта и планирует ли он развивать ее дальше.

"Идея родилась у меня очень давно. У нас безумно красивая страна, и об этом так мало знают люди за рубежом. Первое открытие ко мне пришло, когда мы записали видео недалеко от Одессы, в городе Коблево. Когда я его опубликовал, начали приходить множество сообщений от зарубежных фанатов с вопросами: "А где это? Это Португалия? Штаты?" А это была Украина", - отметил музыкант.

Евгений Хмара рассказал, что планирует и дальше снимать видеоролики по Украине, привлекая внимание людей к живописным местам нашей страны.

"Через музыку, через свое творчество буду показывать красоту своей страны, которую я очень люблю", - признался пианист.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинский композитор Евгений Хмара назвал артистов, с которыми хотел бы сотрудничать.


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