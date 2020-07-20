Евгений Хмара рассказал, как с помощью музыки «открывает» красоту Украины

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Светлана Шкурупий
@evgenykhmara
Талантливый композитор, пианист-виртуоз Евгений Хмара запустил необычный проект Open Ukraine, в рамках которого играет на фортепиано в разных местах нашей страны, открывая Украину по-новому. В эксклюзивном интервью изданию "Комментарии" композитор рассказал, как возникла идея проекта и планирует ли он развивать ее дальше.
"Идея родилась у меня очень давно. У нас безумно красивая страна, и об этом так мало знают люди за рубежом. Первое открытие ко мне пришло, когда мы записали видео недалеко от Одессы, в городе Коблево. Когда я его опубликовал, начали приходить множество сообщений от зарубежных фанатов с вопросами: "А где это? Это Португалия? Штаты?" А это была Украина", - отметил музыкант.
Евгений Хмара рассказал, что планирует и дальше снимать видеоролики по Украине, привлекая внимание людей к живописным местам нашей страны.
"Через музыку, через свое творчество буду показывать красоту своей страны, которую я очень люблю", - признался пианист.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинский композитор Евгений Хмара назвал артистов, с которыми хотел бы сотрудничать.
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