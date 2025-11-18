Европу всколыхнула загадочная смерть известного дуэта: правоохранители обнародовали первые данные

Европейские медиа сообщают о смерти одного из известнейших дуэтов послевоенной немецкой эстрады. Две артистки, которым было по 89 лет, одновременно ушли из жизни в своем доме недалеко от Мюнхена.

Об этом пишет Bild со ссылкой на полицию, которая уже завершила первоначальную проверку.

Правоохранители заявили, что след преступления не обнаружен, а постороннее вмешательство полностью исключено. Женщины давно публично говорили о желании пойти вместе, и, по данным медиа, оставили соответствующее завещание с просьбой кремировать их тела и похоронить рядом с матерью и домашней любимицей.

В Германии ассистированное самоубийство легализовано с 2020 года. Это разрешенная законом процедура, когда врач может выдать человеку препарат, но все дальнейшие действия он совершает добровольно и самостоятельно.

Кем они были

Умершими оказались Алиса и Эллен Кесслер — легендарные близнецы, ставшие известными после участия в Евровидении 1959 года. С их песней Heute Abend wollen wir tanzen geh'n Германия тогда заняла восьмое место, а сами артистки быстро завоевали популярность в Европе.

В последующие десятилетия они много выступали, снимались в кино и телевизионных программах, оставаясь узнаваемыми и в почтенном возрасте.

Их смерть вызвала широкий резонанс в германских СМИ. Дуэт Кесслер считали символом эпохи, сформировавшей европейскую попкультуру XX века.

