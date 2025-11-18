logo_ukra

Європу сколихнула загадкова смерть відомого дуету: правоохоронці оприлюднили перші дані
НОВИНИ

Європу сколихнула загадкова смерть відомого дуету: правоохоронці оприлюднили перші дані

У Німеччині одночасно пішли з життя дві артистки, добре відомі європейській публіці. Слідство не виявило ознак злочину, але обставини викликають резонанс.

18 листопада 2025, 19:07
Автор:
avatar

Проніна Анна

Європейські медіа повідомляють про смерть одного з найвідоміших дуетів повоєнної німецької естради. Дві артистки, яким було по 89 років, одночасно пішли з життя у своєму будинку неподалік Мюнхена.

Європу сколихнула загадкова смерть відомого дуету: правоохоронці оприлюднили перші дані

Певицы-близнецы с Евровидения совершили групповое самоубийство

Про це пише Bild із посиланням на поліцію, яка вже завершила первинну перевірку.

Правоохоронці заявили, що слід злочину не виявлено, а стороннє втручання повністю виключене. Жінки давно публічно говорили про бажання піти разом, і, за даними медіа, залишили відповідний заповіт із проханням кремувати їхні тіла та поховати поряд із матір’ю та домашньою улюбленицею.

У Німеччині асистоване самогубство легалізоване з 2020 року. Це дозволена законом процедура, коли лікар може видати людині препарат, але всі подальші дії вона робить добровільно й самостійно.

Ким вони були

Померлими виявилися Аліса та Еллен Кесслер — легендарні близнючки, які стали відомими після участі в Євробаченні 1959 року. З їхньою піснею Heute Abend wollen wir tanzen geh'n Німеччина тоді посіла восьме місце, а самі артистки швидко здобули популярність у Європі.

У наступні десятиліття вони багато виступали, знімалися в кіно та телевізійних програмах, залишаючись впізнаваними й у поважному віці.

Їхня смерть викликала широкий резонанс у німецьких ЗМІ. Дует Кесслер вважали символом епохи, що сформувала європейську попкультуру XX століття.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в Італії політик спіткнувся й головою розбив унікальний вітраж у музеї. Чиновник випадково пошкодив безцінний вітраж майже столітньої давнини.


Європу сколихнула загадкова смерть відомого дуету: правоохоронці оприлюднили перші дані - фото 2



