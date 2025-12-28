«Эй, этот мальчик похож на Кевина»: сын Маколея Калкина начал догадываться, кем на самом деле его отец

Звезда культового фильма "Сам дома" Маколей Калкин неожиданно поделился личной историей о своем сыне — и она умилила фанатов по всему миру. Оказывается, ребенок до сих пор не осознает , что его папа и тот самый мальчик, который сам защищал дом от грабителей, — один и тот же человек . Об этом сообщает ИТС.

Маколей Калкин взбудоражил признанием о сыне, который до сих пор не знает, что его отец — легендарный герой «Сам дома»

По словам Калкина, его сын воспринимает фильм "Сам дома" просто как кино , а Кевина как отдельного персонажа. Без ассоциаций с собственным отцом.

"Когда он смотрит "Сам дома", он видит просто Кевина – и все.

Эта детская девственность еще жива", — признался актер.

В то же время с сериалом "Все тип-топ или Жизнь Зака и Коди" ситуация совсем другая. Увидев на экране Лондон Типтон, сын Калкина сразу реагирует:

"О, смотри, это мама".

Но настоящий момент истины настал не перед телевизором. Несколько дней назад мальчик стал расспрашивать отца о его семье и попросил показать фотографии братьев. Рассматривая снимки, он вдруг остановился на одном из детских фото Маколея.

"Эй, этот мальчик похож на Кевина", — сказал он.

Калкин ответил с легкой иронией:

Ты уверен?

И именно в этот момент актер понял – ребенок начинает складывать пазл . Однако он честно признается: делает все возможное, чтобы дольше сохранить для сына эту иллюзию , где папа — просто папа, а не мировая кинозвезда из рождественской классики.

История Маколея Калкина еще раз показала: даже самые известные актеры хотят для своих детей обычного детства , без славы, ярлыков и раннего осознания, кем был их отец для миллионов.

Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал, что украинку заставляли изучать русский язык в британском колледже.