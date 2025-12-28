«Гей, цей хлопчик схожий на Кевіна»: син Маколея Калкіна почав здогадуватися, ким насправді є його тато

Зірка культового фільму "Сам удома" Маколей Калкін несподівано поділився дуже особистою історією про свого сина — і вона розчулила фанатів по всьому світу. Виявляється, дитина досі не усвідомлює, що його тато і той самий хлопчик, який самотужки захищав дім від грабіжників, — одна і та ж людина. Про це повідомляє ІТС.

Маколей Калкін зворушив зізнанням про сина, який досі не знає, що його батько — легендарний герой «Сам удома»

За словами Калкіна, його син сприймає фільм "Сам удома" просто як кіно, а Кевіна — як окремого персонажа. Без жодних асоціацій із власним батьком.

"Коли він дивиться “Сам удома”, він бачить просто Кевіна — і все.

Ця дитяча невинність ще жива", — зізнався актор.

Водночас із серіалом "Все тип-топ, або Життя Зака і Коді" ситуація зовсім інша. Побачивши на екрані Лондон Тіптон, син Калкіна одразу реагує:

"О, дивись, це ж мама".

Але справжній момент істини настав не перед телевізором. Кілька днів тому хлопчик почав розпитувати батька про його родину і попросив показати фотографії братів. Розглядаючи знімки, він раптом зупинився на одному з дитячих фото Маколея.

"Гей, цей хлопчик схожий на Кевіна", — сказав він.

Калкін відповів з легкою іронією:

"Ти впевнений?"

І саме в цей момент актор зрозумів — дитина починає складати пазл. Проте він чесно зізнається: робить усе можливе, щоб якнайдовше зберегти для сина цю ілюзію, де тато — просто тато, а не світова кінозірка з різдвяної класики.

Історія Маколея Калкіна вкотре показала: навіть найвідоміші актори хочуть для своїх дітей звичайного дитинства, без слави, ярликів і раннього усвідомлення, ким був їхній батько для мільйонів.

