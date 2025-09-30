Фанаты Тины Тернер раскритиковали новую "странную" 3-метровую статую певицы (ФОТО)

В американском городе Браунсвилл, где выросла легендарная "королева рок-н-ролла" Тина Тернер, открыли новую 3-метровую статую в ее честь. Однако часть поклонников певицы отреагировала на художественное произведение достаточно критично.

В США открыли статую Тины Тернер. Фото из открытых источников

Статую певицы создал скульптор Фред Аджанога. Она показывает Тину Тернер с микрофоном в руке и культовой прической, которую сам автор сравнил с "гривой льва". Памятник установили рядом со школой, где училась будущая звезда, в рамках ежегодной церемонии, которая чествует ее детские годы.

Статуя Тины Тернер в США. Фото: AP

В США критикуют статую Тины Тернер

Несмотря на атмосферу открытия статуи Тины Тернер, отзывы в соцсетях оказались противоречивыми. Многие фанаты считают, что работа не отражает сущность певицы.

"Эту статую следовало снести сразу после открытия. Это очень плохая копия культовой Тины. Такое неуважение!", — жалуется один пользователь.

"Извините, но я не могу смотреть на эту статую без смеха. Это моя любимая артистка, но почему они сделали такое с ее волосами?", — добавил другой.

"Она заслуживает лучшего", — подытожил третий.

Это не единственный случай, когда фанаты остались недовольными монументами в честь звезд. Ранее схожую волну критики вызвала статуя Шакиры в ее родном городе Барранкилья в Колумбии. Тогда поклонники также считали, что скульптура совсем не похожа на певицу. Однако сама певица отреагировала положительно указав, что это "слишком для моего маленького сердца"

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Дании хотят демонтировать статую русалки из-за слишком большой груди.

Также "Комментарии" писали, что вблизи Капитолия установили статую президента США, которая не понравится Трампу.