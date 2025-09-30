Фанати Тіни Тернер розкритикували нову "дивну" 3-метрову статую співачки (ФОТО)

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
В американському місті Браунсвілл, де виросла легендарна "королева рок-н-ролу" Тіна Тернер, відкрили нову 3-метрову статую на її честь. Проте частина шанувальників співачки відреагувала на мистецький твір доволі критично.
У США відкрили статую Тіни Тернер. Фото з відкритих джерел
Статую співачки створив скульптор Фред Аджанога. Вона показує Тіну Тернер із мікрофоном у руці та культовою зачіскою, яку сам автор порівняв із "гривою лева". Пам’ятник встановили поруч зі школою, де навчалася майбутня зірка, у рамках щорічної церемонії, що вшановує її дитячі роки.
Статуя Тіни Тернер у США. Фото: AP
У США критикують статую Тіни Тернер
Попри урочисту атмосферу відкриття статуї Тіни Тернер, відгуки у соцмережах виявилися суперечливими. Багато фанатів вважають, що робота не відображає сутність співачки.
Це не єдиний випадок, коли фанати залишилися незадоволеними монументами на честь зірок. Раніше схожу хвилю критики викликала статуя Шакіри у її рідному місті Барранкілья і Колумбії. Тоді прихильники також вважали, що скульптура зовсім не схожа на співачку. Однак сама співачка відреагувала позитивно вказавши, що це "занадто для мого маленького серця"
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Данії хочуть демонтувати статую русалки через занадто великі груди.
Також "Коментарі" писали, що поблизу Капітолія встановили статую президента США, яка не сподобається Трампу.