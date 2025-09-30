Фанати Тіни Тернер розкритикували нову "дивну" 3-метрову статую співачки (ФОТО)

В американському місті Браунсвілл, де виросла легендарна "королева рок-н-ролу" Тіна Тернер, відкрили нову 3-метрову статую на її честь. Проте частина шанувальників співачки відреагувала на мистецький твір доволі критично.

У США відкрили статую Тіни Тернер. Фото з відкритих джерел

Статую співачки створив скульптор Фред Аджанога. Вона показує Тіну Тернер із мікрофоном у руці та культовою зачіскою, яку сам автор порівняв із "гривою лева". Пам’ятник встановили поруч зі школою, де навчалася майбутня зірка, у рамках щорічної церемонії, що вшановує її дитячі роки.

Статуя Тіни Тернер у США. Фото: AP

У США критикують статую Тіни Тернер

Попри урочисту атмосферу відкриття статуї Тіни Тернер, відгуки у соцмережах виявилися суперечливими. Багато фанатів вважають, що робота не відображає сутність співачки.

"Цю статую слід було знести одразу після відкриття. Це дуже погана копія культової Тіни. Така неповага!", — скаржиться один користувач.

"Вибачте, але я не можу дивитися на цю статую без сміху. Це моя улюблена артистка, але чому вони зробили таке з її волоссям?", — додав інший.

"Вона заслуговує на краще", — підсумував третій.

Це не єдиний випадок, коли фанати залишилися незадоволеними монументами на честь зірок. Раніше схожу хвилю критики викликала статуя Шакіри у її рідному місті Барранкілья і Колумбії. Тоді прихильники також вважали, що скульптура зовсім не схожа на співачку. Однак сама співачка відреагувала позитивно вказавши, що це "занадто для мого маленького серця"

