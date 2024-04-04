Ferrari от удара разорвало пополам: модель из Украины погибла в страшном ДТП (ВИДЕО)

Модель из Украины Анна Краевская , жившая в Одессе и диджей из Косово Хесни Кестай погибли 31 марта на автостраде Турин-Аоста в автокатастрофе.

Анна Краевская (фото из открытых источников)

Автомобиль Ferrari GT C4 мчался со скоростью близко 200 километров в час. Его вождь не справился с управлением на мокром покрытии и врезался в ограждение слева. Автомобиль вспыхнул и разорвался на части. Возник пожар, тела сильно обгорели, проводилась экспертиза ДНК.

За рулем авто был албанский диджей, с ним в салоне ехала девушка, как сообщает издание Blick , – украинская модель Анна Краевская.

Стало известно, что за несколько часов до трагедии диджей выступал в одном из клубов, у него осталась жена и двое детей. Его брат уже подтвердил гибель Хесни.

Анна Краевская – модель, как отмечено на ее странице в Инстаграм, сама одесситка. По обнародованным фотографиям в сети, в последние годы она жила в Италии, Франции и Швейцарии.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что во время теракта в Крокусе погибла директор группы "Пикник". 23 марта перед началом концерта рок-группы Пикник в подмосковном "Крокус Сити Холли" начался теракт. Число жертв и пострадавших постоянно становится больше, однако сами российские музыканты уцелели.

После теракта в своем блоге в социальных сетях они обнародовали заявление, что группа не пострадала, но позже написали, что члены команды не могут выйти на связь с помощником директора коллектива Екатериной Кушнер. В день, когда произошел теракт, россиянка продавала рекламно-сувенирную продукцию с символикой группы.

Сегодня тело Екатерины Кушнер было найдено в "Крокусе". Екатерину узнал ее муж. Новость подтвердил "Пикник" в социальных сетях.

